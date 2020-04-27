Цены на нефть опустились на фоне опасений по поводу хранилищ

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года упала на 6,8% - до $19,99 за баррель. Таковы данные торгов на 9:57 мск. Июньский фьючерс техасской нефти сорта WTI потерял вдвое больше - 15,5%. И уже торгуется на отметке $14,31 за баррель.

Правда, на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) фьючерс на WTI на июнь подешевел лишь на 10,57% - до $15,15 за баррель.

Причиной опять называется опасения трейдеров из-за недостатка хранилищ. Аналитик Kayrros Энтони Халф сказал в комментарии Bloomberg, что хранилища уже заполнены на 65%. По его словам, еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти. Такими темпами все свободное пространство для ее хранения может быть исчерпано к июню.

Тем временем национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже начала сокращать добычу, хотя новая договоренность ОПЕК+ начнет действовать лишь с 1 мая. О намерении досрочно начать выполнять соглашение заявили также Кувейт, Алжир, Нигерия.