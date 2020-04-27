Что будет с курсом рубля в мае

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль приходит в себя в апреле после мартовского шторма. Сейчас кажется, что опустошающее цунами на рынках уже позади и начинается долгая восстановительная работа. Это может быть правдой, однако участникам рынка придется в ближайшие месяцы сосредоточенно следить, не зажимают ли банки у себя деньги, обескровливая бизнес, нет ли крупных или массовых банкротств, как ведут себя потребители. От страны к стране фаза коронакризиса может отличаться, но все же затрагивает всех.

Отрицательные цены на нефть по некоторым контрактам наглядно показали, насколько могут быть сломаны представления о том, что возможно, а что нет. Крупные банкротства, пробуксовки со стимулами, новые всплески заболеваемости - все это может вмиг нарушить хрупкое восстановление финансовых рынков, и вернуть дикие движения как на фондовый и сырьевой, так и на валютный рынок.

Все же более вероятным развитием событий стоит считать некоторое оживление кредитных рынков, попросту потому, что в мае будет еще слишком рано говорить о разрушительных последствиях для экономики. Вал сокращений рабочей силы (не из-за локдауна, а на ухудшении долгосрочных прогнозов выручки) может сформироваться к концу лета, а может и не сформироваться. В любом случае, потребуется время, чтобы это понять.

В мае мы вполне можем увидеть дальнейшее осторожное прощупывание нового дна в курсах доллара и евро к рублю. Вслед за отскоком рынков и укреплением нефти, пара "доллар-рубль" может снизиться до 71 рубля. С 2015 года область вблизи этого уровня неоднократно останавливала взлеты доллара. Теперь же может превратиться в поддержку. Пара "евро-рубль" уже достигла подобной точки вблизи 80 рублей. Позитивный сценарий снимет часть давления на евро, позволив ему и рублю остаться на этих уровнях. Как это часто бывает в кризис, рубль резко обваливается, а потом долго, осторожно и неполностью восстанавливает позиции.

При менее благоприятном сценарии пара "доллар-рубль" способна вновь подняться выше 80 рублей, а "евро-рубль" - выше 85 рублей. Для второй волны, о которой так много говорят, еще не созрели условия. Курсы выше 100 рублей за доллар и евро нельзя полностью отметать в новой реальности, но ожидать их в мае - слишком спекулятивно, для этого пока нет оснований.