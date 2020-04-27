Что будет с курсом рубля в мае

Новости

Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних 06:50
Французская полиция конфисковала 140 тысяч контрабандных масок 06:41
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели 06:02
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском 06:00
В компании Airbus объявили о новых сокращениях из-за коронавируса 05:39
Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19 05:14
В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе 05:00
В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19 04:59
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год 04:37
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин 04:20
Россия попросила США протестировать осужденную россиянку на COVID-19 04:05
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону 04:02
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться 04:00
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами 03:30
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе 02:52
Билл Гейтс назвал сроки реального появления вакцины от COVID-19 02:22
Трамп опроверг информацию о грядущей отставке главы минздрава США 02:13
В Нидерландах коронавирусом заразились норки 01:45
Рогозин объяснил невозможность объединения усилий с Маском 01:22
Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России 00:51
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии 00:25
В новом КоАП будет больше требований к камерам фиксации нарушений ПДД 26.04.2020
Минюст решил не повышать размеры штрафов в новом КоАП 26.04.2020
За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать 26.04.2020
В УПЦ опровергли сведения о тотальной эпидемии в Киево-Печерской лавре 26.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в мае

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль приходит в себя в апреле после мартовского шторма. Сейчас кажется, что опустошающее цунами на рынках уже позади и начинается долгая восстановительная работа. Это может быть правдой, однако участникам рынка придется в ближайшие месяцы сосредоточенно следить, не зажимают ли банки у себя деньги, обескровливая бизнес, нет ли крупных или массовых банкротств, как ведут себя потребители. От страны к стране фаза коронакризиса может отличаться, но все же затрагивает всех.

Песков оценил перспективы жизни страны при очень дешевой нефти

Отрицательные цены на нефть по некоторым контрактам наглядно показали, насколько могут быть сломаны представления о том, что возможно, а что нет. Крупные банкротства, пробуксовки со стимулами, новые всплески заболеваемости - все это может вмиг нарушить хрупкое восстановление финансовых рынков, и вернуть дикие движения как на фондовый и сырьевой, так и на валютный рынок.

Все же более вероятным развитием событий стоит считать некоторое оживление кредитных рынков, попросту потому, что в мае будет еще слишком рано говорить о разрушительных последствиях для экономики. Вал сокращений рабочей силы (не из-за локдауна, а на ухудшении долгосрочных прогнозов выручки) может сформироваться к концу лета, а может и не сформироваться. В любом случае, потребуется время, чтобы это понять.

В мае мы вполне можем увидеть дальнейшее осторожное прощупывание нового дна в курсах доллара и евро к рублю. Вслед за отскоком рынков и укреплением нефти, пара "доллар-рубль" может снизиться до 71 рубля. С 2015 года область вблизи этого уровня неоднократно останавливала взлеты доллара. Теперь же может превратиться в поддержку. Пара "евро-рубль" уже достигла подобной точки вблизи 80 рублей. Позитивный сценарий снимет часть давления на евро, позволив ему и рублю остаться на этих уровнях. Как это часто бывает в кризис, рубль резко обваливается, а потом долго, осторожно и неполностью восстанавливает позиции.

При менее благоприятном сценарии пара "доллар-рубль" способна вновь подняться выше 80 рублей, а "евро-рубль" - выше 85 рублей. Для второй волны, о которой так много говорят, еще не созрели условия. Курсы выше 100 рублей за доллар и евро нельзя полностью отметать в новой реальности, но ожидать их в мае - слишком спекулятивно, для этого пока нет оснований.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются