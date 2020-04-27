Тревожная тенденция: в последние дни резко выросло число конфликтов жильцов арендованных квартир с хозяевами. Одни просят скидки или отсрочки, другие требуют денег немедленно или съезжать. По оценкам экспертов Ассоциации юристов России, тысячи граждан оказались в своих съемных квартирах, как в ловушках.

Если за долги требуют съехать из квартиры, не спешите собирать вещи. Закон без крыши не оставит. Фото: AntonioGuillem / istock

"На практике отмечается рост жалоб от граждан, арендующих жилье, у которых возникли неприятности с владельцами, - сообщила "РГ" член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. - Например, ко мне недавно обратилась женщина, которая занимает не последнюю должность в крупной организации федерального уровня. Но сложности с финансами из-за экономических проблем, связанных с пандемией, не обошли и ее".

Женщина не смогла заплатить текущий платеж. Она попросила хозяев зачесть в счет платы депозит: своего рода страховку в размере как раз месячного платежа. Депозит вносится при заключении договора и по идее должен лежать у хозяев неприкосновенным. Но владельцы наотрез отказались идти навстречу, потребовали либо полный платеж, либо с вещами на выход. Стали грубить, вызвали полицию.

"Она не понимала, что делать в такой ситуации, хотя в принципе юридически грамотный человек, - говорит Асия Мухамедшина. - Должность обязывала иметь правовые знания, но в житейской ситуации женщина растерялась, да и по-человечески действия арендодателя были для нее обидны и неожиданны".

Эксперт подчеркивает: случай неединичный, подобные звонки сейчас раздаются во многих юридических фирмах. Точной статистики, сколько людей в стране живет в съемных квартирах, нет. Эксперты полагают, что миллионы как минимум.

По оценкам риелторов, в Москве сдается несколько сотен тысяч квартир. Для многих москвичей, имеющих несколько квартир, сдача жилья - единственный доход. Понятно, что они сейчас нервничают не меньше своих жильцов. Кто-то из работающих хозяев после начала пандемии мог потерять работу или часть зарплаты и очень надеялся, что жильцы не подведут. В сложной ситуации оказались все.

Не так давно аналитики крупных риелторских агентств сообщили о серьезных проблемах на рынке аренды частного жилья: старые жильцы просят скидки или съезжают в квартиры поменьше. Новых нанимателей мало, к тому же режим самоизоляции мешает поискам и переездам.

Казалось, сама жизнь заставляет жильцов и хозяев искать компромиссы. Но многие наниматели оказались в ловушке: и заплатить не могут, и быстро съехать нет возможности. Пользуясь этим, хозяева пытаются взять квартирантов за горло. В самом прямом смысле.

Возникает сакраментальный вопрос: что делать? Есть ли какие-то права у безденежного жильца?

Многим может показаться странным, но права у гражданина без денег есть.

"Начнем с того, что пока действует заключенный договор аренды, собственник не имеет права требовать вашего выселения с этой жилплощади, - говорит Асия Мухамедшина. - Если у вас образовалась задолженность по арендной плате, то вы нарушаете условия договора, за этим следует его расторжение путем соглашения обеих сторон или по требованию хозяина квартиры в судебном порядке в соответствии со статьей 687 ГК РФ".

Иными словами, просрочка платежа, конечно, нарушение. Но это не значит, что неплательщик автоматически оказывается вне закона. Если он отказывается съезжать, проблему надо решать в судебном порядке. А суд, по мнению юриста, вполне может учесть экстренные обстоятельства. Конечно, жить бесплатно и бесконечно долго нанимателю не разрешат. Но вполне правомерно рассмотреть вопрос отсрочки и даже скидки.

"Практика еще не сложилась, но есть большая вероятность, что из-за пандемии и введенных ограничительных мер суд откажет в удовлетворении требований хозяина квартиры о расторжении договора аренды, а предоставит по заявлению нанимателя отсрочку платежа в связи с форс-мажорными обстоятельствами", - рассказывает член АЮР.

Но стороны могут решить вопрос и полюбовно: самостоятельно заключить соглашение. Если хозяева отказываются идти на переговоры, юрист рекомендует нанимателям подготовить проект дополнительного соглашения, которым вписывается в договор аренды отсрочка или скидка в связи с возникшими обстоятельствами, то есть вспышкой COVID-19. Данный договор предлагается официально направить хозяевам. Можно через нотариуса, можно по почте. Даже если хозяева разорвут бумаги, для суда сам факт их появления может стать аргументом в пользу жильцов.

На хозяина, прибывшего ругаться с жильцами, могут наложить штраф за нарушение режима самоизоляции

"Без вступившего в силу решения суда ни собственник, ни полиция не вправе выселить нанимателя из квартиры, - поясняет Асия Мухамедшина. - В случае угроз со стороны арендодателя о выселении требуйте решение суда, и пока его не получите, можете не переживать, что вас выгонят на улицу. Если хозяин квартиры перегибает палку, грубит, угрожает, допускает рукоприкладство, смело вызывайте полицию и пишите заявление, ссылаясь на ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", КоАП РФ статья 5.61 "Оскорбление", 6.1.1 "Побои". Кроме того, на арендодателя будет наложен штраф за нарушение режима самоизоляции. Прибывшему наряду полиции по вашему вызову в доказательство законного нахождения в квартире покажите договор аренды и ваш паспорт".