Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 27 апреля по 3 мая

Анна - в доме

Фото: wdsspr.ru

Телевизионная премьера фильма Алексея Федорченко "Война Анны", наконец-то состоится. "Лучший фильм 2019 года", обладатель ведущих кинопремий страны, выйдет на Первом канале 1 мая. Вся семья главной героини - девочки Анны - погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых - мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает от полного одиночества... У фильма - премия "Золотой орел-2018" в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа" (Алексей Федорченко), Премия кинокритики и кинопрессы "Белый слон" в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая работа оператора" (Алишер Хамидходжаев) и "Лучшая актриса" (Марта Козлова). 30 марта 2019 года картина получила главный приз в номинации "Лучший фильм" в рамках 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", исполнительница главной роли - Марта Козлова, стала победительницей в номинации "За лучшую женскую роль".

Первый канал, 1 мая, 00.20

Собаки против танков

Премьера сериала "Джульбарс" - на Первом канале. Военная драма основана на реальных событиях. Август 1941 года. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают и гражданские: врач Кира (Мария Андреева) и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов (Николай Мачульский) понимает, что силы неравны и пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблен, и ее дочь Лизу. За ними в пограншколу приезжает партработник Поляков (Алексей Барабаш), он отец Лизы. Но все планы срываются из-за быстрого наступления фашистов. Теперь отряд вынужден уходить с боями. Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова, но пограншкола вынуждена принять неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию близлежащего города. Молодые и неопытные пограничники вместе со своими собаками встанут на пути немецких танков. Винтовки и клыки против брони и автоматов.

Первый канал, 27-30 апреля, 21.30

Вернуть своего сына

Премьера многосерийного фильма "Сын", главные роли в котором сыграли Мария Миронова, Андрей Мерзликин, Ольга Сутулова и Дина Корзун - на Первом канале. Финляндия, наши дни. По анонимному доносу из семьи молодого перспективного политика Тимо Куусинена и его русской жены Насти социальные службы забирают их сына - семилетнего Ваню. Настю обвиняют в жестоком обращении с ребенком. События разворачиваются на фоне избирательной кампании, в которой Тимо участвует в качестве лидера партии. Он вынужден сделать нелегкий выбор между сохранением семьи и политической карьерой. Государственная машина не дает шансов матери вернуть сына законным путем..."Фильм "Сын" не про политику или какую-то конкретную ситуацию. Это размышления на больную тему. На примере одной европейской благополучной семьи мы показываем, как у русской женщины и ее финского мужа-политика в исполнении латвийского актера Андриса Кейшса отбирают шестилетнего ребенка. Семья, объединившись, начинает бороться с системой, с органами социальной опеки. В результате, Отец, чтобы вернуть мальчика, пытается получить над ним опекунство, и матери приходится в одиночку бороться с ювенальной юстицией в чужой стране" - говорит режиссер Слава Росс.

Первый канал, 2 мая, 21.20; 3 мая, 22.00

Убрать диверсантов

В рубрике "Русская серия в 21:20" канала "Россия 1" - остросюжетный шпионский сериал. "Черное море"....1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьезная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца. Сабурову поручено выйти на Кунца и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников. Съемки фильма проходили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Москве и Подмосковье. Были построены масштабные декорации разрушенного Новороссийска площадью 10 гектаров. Также среди локаций - действующий морской порт Таганрога и реальные бункеры 60-70-х годов, которые на время съемок превратились в диверсионный центр фашистов. В ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Евгений Миллер, Андрей Руденский, Алексей Шевченков, Анна Котова-Дерябина, Юрий Цурило, Константин Адаев, Виктор Проскурин и другие.

"Россия 1", 27 апреля, 21:20

Хибла Герзмава собирает друзей

Канал "Россия 1" порадует в праздничные дни зрителей большим юбилейным концертом известной оперной дивы "Хибла Герзмава и друзья". "Золотое сопрано России", обладательница неповторимого голоса и феноменального драматического таланта Хибла Герзмава уже давно не нуждается в особых представлениях. Каждый сольный проект Хиблы Герзмавы в Москве - всегда событие года в мире классической музыки. Большой юбилейный концерт - это грандиозное театрализованное шоу, полное ярких эмоций и сюрпризов. Гости вечера - звезды мировой оперы - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Ульянов и Игорь Головатенко, знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков, актриса Чулпан Хаматова, трубач Сергей Накаряков и многие другие.

"Россия 1", 2 мая, 11:30

"Одесса" на карантине

Фото: предоставлено каналом "Россия 1"

Телепремьера лирической комедии Валерия Тодоровского "Одесса" - на канале "Россия 1".

Фильм - Лауреат премии "Золотой орел-2020" в номинациях: "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая работа оператора", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму". Одесса. Август 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда. В ролях: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Вероника Устимова, Сергей Сосновский, Сергей Муравьев, Станислав Эвентов, Степан Середа и другие. После фильма "Одесса", в 23.40 канал "Россия 1" покажет еще одну ленту Валерия Тодоровского "Стиляги". А после нее - в 02.10 - картину Павла Лунгина "Дама Пик".

"Россия 1", 2 мая, 21:00

Ширвиндт и Державин: шутить дуэтом

Премьера документального фильма "Ширвиндт и Державин. Короли и капуста" - на канале "ТВ Центр". Творческий и дружеский дуэт актеров Александра Ширвиндта и Михаила Державина существовал 72 года. Они родились в одном роддоме на Арбате с разницей в два года. Старший Ширвиндт относился к Державину, как к младшему брату. Эти отеческие интонации стали фирменным стилем дуэта и на эстраде. Свои эстрадные миниатюры они оттачивали на знаменитых капустниках в Доме актера, о которых говорила вся Москва в шестидесятых. В те годы и вышла статья в одной из центральных газет, которая, посвященная Михаилу и Александру с названием "Короли и капуста"... Участники фильма: Александр Ширвиндт, Михаил Ширвиндт, племянник Михаила Державина, актер Михаил Владимиров, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Вера Васильева, Зоя Зелинская, Михаил Швыдкой, Александр Олешко, Андрей Житинкин.

"ТВ Центр", 30 апреля, 23:10; 2 мая, 10:40.

Вера Васильева: "эталонная дама"

Новый документальный фильм "Вера Васильева. Из простушек в королевы" представит канал "ТВ Центр". "Она уникум во всем. Эталонная дама", - так о народной артистке СССР Вере Васильевой говорит Александр Ширвиндт. В свои почти 95 лет она по-прежнему блистает на сцене и выглядит великолепно! В чем же ее секрет? Фильм расскажет о жизни девочки из простой многодетной семьи, которая с 6 лет мечтала стать актрисой. "Сказание о земле Сибирской" - первая послевоенная работа режиссера Ивана Пырьева. В главных ролях - уже любимые страной артисты: Марина Ладынина, Владимир Дружников, Борис Андреев. А в роли восторженной голосистой деревенской девушки - никому не известная студентка театрального училища Вера Васильева. За эту роль она получила Сталинскую премию и любовь миллионов зрителей. В 1953 году на экраны вышла "Свадьба с приданым", в главной женской роли - Вера Васильева. Это был снятый на пленку спектакль Театра Сатиры, который сыграли на сцене 900 раз. Вера Васильева посвятила свою жизнь служению театру - об этом говорят все ее партнеры по сцене. Хотя ее артистическая жизнь тоже складывалась не совсем просто. Обычно она играла бесконечных неглавных героинь в платках и платочках. Все изменилось в театральном сезоне 1969 года. Главный режиссер Валентин Плучек поставил спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро"...

"ТВ Центр", 1 мая, 11:45.

Секретные данные - у социологов

Большая премьера канала НТВ - остросюжетный детектив "Шугалей", главную роль в котором сыграл Кирилл Полухин. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о российских социологах, похищенных в мае 2019 года в Ливии и до сих пор незаконно удерживаемых исламистскими боевиками в тюрьме "Митига". Российский социолог Максим Шугалей с коллегой и переводчиком Самером Суэйфаном по официальному приглашению отправляются в Ливию - страну, разрываемую на части воинствующими группировками. Им нужно провести исследование, которое может положить конец боевым действиям. Однако, в процессе работы им попадают в руки секретные данные, которые могут дорого стоить правительству, а значит уйти за пределы Ливии они не должны. Чтобы остановить русских исследователей, их похищают и без официального обвинения отправляют в частную тюрьму, где царят анархия и жестокость. Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию...

НТВ, 1 мая, 21.00

Петр Чайковский - 180 лет

180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского - 7 мая. А в преддверии этой даты 27-30 апреля в дневном эфире телеканала "Россия К" будут звучать произведения великого русского композитора в исполнении выдающихся музыкантов. 27 апреля в 16:50 (повтор в 1:35) избранные сочинения для фортепиано Петра Ильича Чайковского играет Михаил Плетнев. Запись концерта состоялась в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, на Международном музыкальном фестивале "Декабрьские вечера" в 1986 году. 28 апреля в 16:50 (повтор в 1:50) - поет меццо-сопрано Ирина Архипова. В ее репертуаре есть партии из опер Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", "Чародейка" и "Орлеанская дева", но в этом концерте она исполнит романсы великого композитора. Партия фортепиано - Игорь Гусельников. Запись из Большого зала Московской консерватории, 1976 год. 29 апреля в 16:55 (повтор в 1:45) в исполнении арабо-израильского оркестра "Западно-Восточный Диван" под управлением знаменитого дирижера Даниэля Баренбойма прозвучит Полонез из оперы П.Чайковского "Евгений Онегин" и Концерт для скрипки с оркестром Ре-мажор. Солистка - Лиза Батиашвили. Концерт состоялся на Зальцбургском фестивале в 2018 году. 30 апреля в 16:55 (повтор в 1:50) Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солист - Даниил Трифонов. БЗК, 2019 год.

Люди искусства глазами Виталия Вульфа

с 27 по 30 апреля канал "Россия К" повторяет Авторскую программу Виталия Вульфа. В ней автор, которого уже, к сожалению, нет с нами, знакомил зрителей с жизнью выдающихся людей искусства. Передачи были посвящены актерам и режиссерам, начиная от старых мастеров сцены и заканчивая современниками. 27 апреля в 23:45 Виталий Вульф рассказывает о народном артисте СССР Игоре Ильинском. 28 апреля в 23:50 - программа о Руфине Нифонтовой. Эраста Гарина называли "комиком с серьезным лицом" и "Бастером Китоном советского кинематографа". Родился Гарин в Рязани. Там же в 16 лет поступил в гарнизонный театр, а в 1922 году переехал в Москву. Творческая судьба актера сложилась блистательно и одновременно очень драматично. Подробнее в программе 29 апреля в 0:00. Авторская программа Виталия Вульфа об Ирине Печерниковой - 30 апреля в 00:05.

Игры разума

Фото: предоставлено ТНТ4

Популярное образовательное комедийное шоу интернета - впервые на ТВ. Сейчас многие находятся на дистанционном обучении или записываются на онлайн-курсы. ТНТ4 поддерживает тренд на самообразование. Тем более, в шоу "Блиц-крик" это может быть не только полезно, но и весело. Ведущий Рустам Рептилоид задает вопросы из разных областей знаний, а участники должны ответить на них или правильно, или смешно. Испытать себя придут Михаил Шац, Тамби Масаев, Гурам Амарян, Алексей Смирнов, Сергей Детков и другие. Игра состоит из трех раундов. В первом проверяются различные факты. Мы узнаем, чем чистили зубы древние римляне, что будет, если кричать на стакан воды в течение 80 лет и сколько будет лететь человек, если прыгнет в туннель через всю Землю. Во втором игрокам нужно закончить цитату известного человека - от Бернарда Шоу до Джейсона Стэтхема. В третьем раунде предлагается закончить стихотворение - и, если не вспомнишь оригинал, можно выдумать слово и тут же его срифмовать. За правильностью всех ответов следит рефери проекта. Он объясняет все факты с научной точки зрения, знает наизусть все цитаты и стихотворения, и считает баллы участников, которые они набирают в игре. Победитель получает столько тысяч рублей, сколько заработал баллов по итогам всех раундов.

ТНТ4, с 27 апреля, 23:00

Вас разбудит Микки Маус

Канал Disney запускает познавательно-развлекательное шоу "Доброе утро с Микки", созданное специально для самых юных зрителей и их родителей. Ведущий новой утренней программы легендарный Микки Маус приглашает малышей весело и с пользой начинать день в компании любимых героев. Каждое утро с 9:00 до 11:00 Микки будет учить детей чему-то новому, делать с ними зарядку, петь и танцевать, а в перерывах между рубриками будут выходить популярные мультсериалы. Именно в рамках нового шоу 3 мая состоится долгожданная премьера сериала "Микки Маус: Мир приключений", ставшего продолжением анимационного проекта "Микки и веселые гонки".

Disney, 1 мая, 9:00

Друзья попали в Сети

Первая серия нового скринлайф-сериала "Все вместе" выйдет на мультимедийном сервисе Оkko уже 27 апреля. Всего зрители увидят 8 эпизодов. Сериал- истории друзей, которые регулярно встречаются в видеочате и обсуждают стремительно меняющуюся жизнь каждого под давлением пандемии и режима самоизоляции. Ни один член съемочной группы не покинул свою квартиру во время подготовительного и съемочного периода. Актеры получили съемочные боксы с оборудованием и реквизитом через курьерскую доставку. Вся работа с режиссером велась в онлайн-формате. Гоша и Лера собирались устроить на выходных вечеринку с друзьями и объявить, что ждут ребенка. Однако вирус и паника вмешались в планы ребят. Примкнув к общему движению #stayhome, Гоша и Лера перенесли вечеринку в удаленный формат, пригласив всех в видеочат. Как оказалось, вирус уже сказался на жизни их друзей: магазинчик комиксов Пети на грани банкротства, Саша перешла на удаленку и беспокоится за свою работу, а скептичный ко всей этой шумихе Рома подозрительно кашляет. Производство: Дикий Digital. В ролях: Данила Якушев, Даниил Вахрушев, Юлия Топольницкая, Игорь Чехов, Рина Гришина, Илья Бледный.

Оkko, с 27 апреля

Не пугайтесь страшных сказок

Первый сезон сериала "Страшные сказки: Город Ангелов" выходит на платформе Амедиатека. А с 29 апреля по средам в 23:00 появится на канале AMEDIA Premium. Это - Спин-офф знаменитой готической драмы "Страшные сказки" с Натали Дормер в главной роли, известной по сериалам "Игра престолов" и "Тюдоры". События нового шоу будут разворачиваться в Лос-Анджелесе 1938 года. История сконцентрируется на конфликте главных героев с богиней смерти Санта Муэрте и другими союзниками Дьявола. Создатели сериала описывают проект как "духовное продолжение" оригинала, обещая напряженный сюжет и любопытные отсылки к мексиканско-американскому фольклору.

Амедиатека, с 27 апреля

Руффало раздвоился

Мини-сериал "Я знаю, что это правда" - также на Амедиатеке. Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении. Бестселлер Уолли Лэмба, по которому поставлен сериал, исследует горе, личные неудачи, утрату и неразрывную связь личного и семейного. Режиссер Дерек Сиенфрэнс ("Место под соснами")

Амедиатека, с 28 апреля