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27.04.2020 18:02
Рубрика: Культура

Comedy Club создал международное реалити-шоу "на удаленке"

Текст: Сусанна Альперина

Уже 28 апреля состоится премьера первого международного реалити-шоу, созданного Comedy Club Production. Герои проекта находятся в разных концах земного шара, а всю съемку они осуществляют на свои смартфоны, из-за этого дистанция кажется весьма условной.

"Несмотря на удаленность героев и зрителей друг от друга, они еще никогда прежде не были так близки", - анонсирует проект видеоплатформа PREMIER - именно на ней и появится реалити-шоу.

Фото: iStock
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Кто же его герои? В Израиле оставшийся без работы Артур устраивает праздник на день рождения сыну - что будет потом, он не знает, но сегодня мальчик получит в подарок микроскоп, о котором давно мечтал. Ксения находится на девятом месяце беременности и живет во Франции. Строжайший карантин нарушает все планы. Ксюша не говорит по-французски, а совместные роды с мужем в сложившейся ситуации - под запретом. Джонни живет в Лос-Анджелесе сразу с двумя девушками, и они не очень-то верят в то, что карантин - оправданная мера. Рита не может уехать из Таиланда и соблюдает карантин с недавним знакомым. Шесть героев из разных точек планеты - Нью-Йорк, Тель-Авив, Москва, Лос-Анджелес, Бангкок, Осгор (побережье Франции). Каждому из них есть что сказать, но некому.

"Проект "Закрытый мир" - это возможность подсмотреть за тем, как проводят время другие, чтобы не сойти с ума самому. В режиме самоизоляции находится большая часть планеты, поэтому новым героем может стать кто угодно", - говорится в релизе видеосервиса. Реалити-шоу будет выходить только на PREMIER по вторникам и пятницам.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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