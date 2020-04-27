До появления вакцины туристическая отрасль Таиланда не вернется к норме

Туристическая отрасль Таиланда сможет вернуться к нормальной жизни только после появления эффективной вакцины от COVID-19, заявил глава Национального управления по туризму королевства Ютасак Супасорн. Его слова приводит Bangkok Post.

"Мы все ждем вакцины. Ожидается, что на разработку препарата уйдет не менее 18 месяцев, а это значит, что мы все это время будем оставаться в состоянии неопределенности и страха", - отметил чиновник. Туристический рынок, продолжил он, в настоящее время переживает не лучшие времена - с начала года число отдыхающих сократилось на 60 процентов до 16 миллионов человек. Согласно подсчетам специалистов ведомства, убытки местных отельеров и туроператоров могут составить 90 млрд бат (2,7 млрд долларов).

"Мы должны адаптироваться к новым реалиям после того, как пандемия закончится", - сказал глава ведомства.

Вместе с тем, значительный спад туристической активности поможет восстановиться местной экосистеме, что в перспективе привлечет в страну еще больше туристов.

Напомним, общее количество заболевших с начала эпидемии в королевстве составляет 2 922 человека, умер 51 пациент.