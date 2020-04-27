Эксперты назвали главную проблему для учителей в онлайн-образовании

Что самое сложное в онлайн-уроках? Как помочь родителям "включиться" в новую школьную реальность? Заменит ли дистант традиционные занятия? Эксперты Яндекса опросили более 5000 учителей и узнали, как изменился образовательный процесс при переходе на дистанционное обучение. Об итогах исследования и перспективах онлайн-образования мы поговорили с руководителем Яндекс.Учебника Евгением Лурье.

По данным экспертов РАНХиГС, более 60% учителей оказались не готовы к быстрому переходу на дистанционное обучение: опыта нет. Почему в сфере образования цифровые решения внедряются так медленно?

Евгений Лурье: Цифра легко входит в те сферы, которые изначально предполагали цифровизацию. Например, банки, финансовые компании давно работают с цифрой, поэтому органично перешли в онлайн. Технологические компании тоже легко вписались. Образование - сфера, где всегда был важен личный контакт. А это довольно трудно "оцифровать", особенно в экстренном режиме. Просто школа изначально находится в других стартовых условиях.

Но у нас давно в школы внедряется интернет, интерактивные доски, виртуальная реальность на уроках уже никого не удивляет…

Евгений Лурье: Все верно, 97% опрошенных нами учителей используют те или иные онлайн-инструменты при работе в школе, но сейчас речь про домашнее оборудование. Даже если школа подключена к интернету, это никак не связано с тем, что происходит у детей дома. Основной вопрос - есть ли устойчивая связь и необходимые устройства там. Мы понимаем, что не всегда. Никто не обеспечивал персональными устройствами ни детей, ни учителей. Школа оказалась в ситуации форс-мажора.

Но все-таки возможности для выхода в интернет, как правило, есть. А Яндекс.Учебником, Учи.ру и другими образовательными платформами можно пользоваться даже с телефона.

Школам предлагают свои услуги различные образовательные ресурсы и учебные платформы, как государственные, так и частные. Как ориентироваться?

Евгений Лурье: Если говорить про так называемые платформы учета и контроля, то, конечно, в региональных масштабах удобнее иметь единый инструмент. В Москве эти функции, в том числе, выполняет Московская электронная школа. Есть несколько других платформ, которые работают на регионы.

Но когда речь идет о том, какие задания решать, какие тексты читать, какие видео смотреть, без разнообразия не обойтись. Учителя разные, регионы разные. В национальных республиках, допустим, наверняка важны задания, связанные с этническими особенностями, с родным языком. Здесь здоровая конкуренция и свободный рынок дают учителям возможность выбрать. Им это необходимо: учитель - творческая профессия.

Что в школьном уроке сложнее всего поддается переводу в онлайн?

Евгений Лурье: Мы спросили об этом учителей со всей России. Выяснили: большинству педагогов труднее всего объяснять в онлайне новый материал. Отчасти это компенсируют различные платформы, где есть готовые видеоуроки. Но там все несколько обобщенно дается, а наши учителя идут по разным учебникам и программам. При этом лишь 32% опрошенных учителей регулярно ведут видеоуроки самостоятельно. Видимо, для них это непривычно, нет необходимых навыков, тяжело удерживать внимание учеников во время трансляции.

Так же трудно даются проверка и контроль. На обычных уроках велика роль учителя: он помогает детям организовать себя, спланировать работу. В дистанте контроль снижен, невозможно проследить, что дети решают самостоятельно, а где им помогают родители. Поэтому контрольные и проверочные работы сейчас сильно просели.

Все ли учителя полноценно используют возможности дистанционного образования?

Евгений Лурье: Увы, нет. Большинство продолжает пользоваться, так скажем, "нецифровыми способами ведения дистанционной работы". Проще говоря, в мессенджер родителям высылается задание: прочитать такой-то параграф в учебнике. Или по почте просят выслать на проверку фото рабочей тетради. Это очень усложняет жизнь и самим учителям, и родителям, и школьникам - все эти тысячи сообщений в мессенджерах и ссылки на файлообменники. Кроме того, самостоятельное чтение учебника - это не живое объяснение учителя, а фото выполненных работ проверить еще сложнее, чем 35 тетрадей на столе. Нулевой профит. Но многие учителя не готовы полностью уйти в онлайн. А вот у тех, кто рискнул и подключился к таким платформам, как Яндекс.Учебник, сейчас гораздо меньше негатива ко всей этой ситуации. Им в целом проще: там есть возможность выполнять задания онлайн и автоматическая проверка ответов. Ребенок мгновенно получает обратную связь, а учитель - результат и статистику по каждому ученику… Все! Никаких пересылок фото тетрадей.

Многое сейчас легло на плечи родителей. Доходит до нервных срывов. Как правильно распределить нагрузку между учителем и родителем?

Евгений Лурье: Конечно, нагрузка на родителей выросла колоссально. Некоторые увидят плюсы в том, что родители впервые становятся соучастниками, "продюсерами" образования своих детей, участниками образовательного процесса... Но в большинстве случаев это проблема. На родителях, особенно в начальной школе, лежит все, что касается распорядка дня, контроля и отслеживания "логистики" - отправки заданий педагогам. Задача не из простых, все это понимают. Как помочь? Основная рекомендация - перенимать опыт у тех школ, которые успешно перешли к дистанту. Как правило, не без помощи родителей или выпускников, которые давно на "ты" с цифрой. Они могут провести пару мастер-классов, в том числе и для учителей, помочь с организацией видеоконференций. Я знаю школы, в которых так и сделали. За две-три недели ситуация там пришла в норму.

А почему в вузах ситуация более спокойная?

Евгений Лурье: В вузах учатся студенты - им 17-18 лет и больше. Это все же самостоятельные люди, которые могут сами себя организовать. Основная сложность для школы - в организации учебного дня для ребенка или детей, если семья большая. В массе своей у студентов это их собственная забота, а не родителей. Кроме того, большинство студентов учится в городах, где нет особых сложностей с подключением к интернету. А сколько у нас школ и детей в сельской местности, где с этим большие проблемы? Так что школы находятся в иной ситуации.

Станет ли дистанционное образование частью обычной школьной жизни, когда пандемия закончится?

Евгений Лурье: Наши школы технически и методически выстроены под офлайн. И все педагоги подготовлены под офлайн. Но точно следует ожидать, что доля онлайн-инструментов в образовании вырастет. Потому что они выручают учителя не только в период форс-мажора, но и в "мирное" время. Например, задания с автоматической проверкой: то, что делаем мы в Яндекс.Учебнике и наши коллеги. Учителя, которые стали пользоваться этим еще до карантина, регулярно отмечали: легче стало не только им, но и детям.

Наша задача как образовательного сервиса - помогать школе и учителям развиваться. И мы рады, что многие учителя в этот момент смогли совершить просто гигантский прыжок и начать в дистанционном формате осваивать новые инструменты. Цифра дает совершенно новые и уникальные возможности образованию, от этого мы все стратегически выигрываем.

Онлайн-инструменты, конечно, не заменят очное школьное образование, но способны качественно его дополнить. Раньше мы играли в оркестре из трех инструментов, а потом добавили еще два. Вряд ли от этого будет хуже, но, очевидно, станет интереснее и разнообразнее. Главное, чтобы все эти инструменты играли слаженно.