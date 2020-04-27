Фарерские острова запустили игру, персонажи в которой - местные жители

На Фарерах придумали необычный способ поддержки местного туризма на время пандемии коронавируса, запустив игру, позволяющую исследовать острова с помощью местных жителей.

Виртуальный тур выглядит следующим образом. В определенное время согласившиеся принять участие в эксперименте местные жители надевают каски, оснащенные камерами, и отправляются гулять по острову. Виртуальный турист с компьютера или телефона может управлять добровольцем, указывая ему, в какую сторону двигаться. И здесь все как настоящей компьютерной игре: можно заставить гида повернуться, бежать и даже прыгнуть. Фарерцы будут выполнять все команды пользователей, если они не угрожают их здоровью, отмечает создатель проекта Гудрид Хойгаард.

Исследовать острова можно не только пешком, но также на лошади, лодке или насладиться видами с высоты птичьего полета, совершив прогулку на вертолете.

Став глазами, ушами и ногами туристов, экскурсовод попутно отвечает на вопросы об острове, дает советы для будущих реальных путешествий.

"Гид является уникальной платформой, позволяющей людям в изоляции прогуливаться по нашим диким ландшафтам и вновь обрести чувство свободы", - считает Хойгаард.

С помощью виртуального проекта фарерцы надеются поддержать туристов, вынужденных отменить поездки на острова из-за коронавируса. Принять участие в необычной игре могут люди со всего мира дважды в день - в 14:00 и 17:00 по местному времени. Каждому пользователю дается минимум 2 минуты, чтобы совершить виртуальное путешествие.