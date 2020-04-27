Фархад Ахмедов: Станем ли мы другими после победы над пандемией

Пандемия и самоизоляция - это время для размышлений, оценок и действий. С одной стороны, требуется не просто остановить падающую экономику, но и заново отстраивать ее, адаптируя к новой реальности, в которую пандемия внесла весьма существенные правки. С другой - это повод задуматься о более серьезных вещах. Так ли мы живем - все вместе и каждый из нас по отдельности?

Я уже говорил о необходимости создать под эгидой ООН международную комиссию по расследованию причин пандемии. И при этом в ее мандате обязательно должен быть зафиксирован отказ от экономических исков к возможному виновнику катастрофического распространения коронавируса. Такое расследование не разделит народы, а, напротив, сплотит их, объединит международное сообщество в борьбе с общей проблемой. И это в полной мере будет соответствовать предназначению созданной в 1945 году Организации Объединенных Наций.

Почему я в этом уверен? За последние десятилетия человечество достигло невероятных успехов. Научно-технический прогресс позволил нам решить многие проблемы. Мы стали более свободными, раскованными и динамичными, но - вот, казалось бы, парадокс! - в то же время, и очень уязвимыми. По сути, мы - заложники этого самого прогресса, так сказать, его "диванные" потребители.

Все большие масштабы набирает электронная торговля. Роботы начали торговать на биржах, подменяя человека - они без эмоций и паники анализируют ситуацию на рынке и принимают решения. Мы шага не можем сделать без цифровых технологий, гаджетов, многие наши дети уже не знают другой реальности, кроме виртуальной.

Времена, когда во дворах играли в "казаков-разбойников", увы, канули в лету так же, как и письма в конвертах. И еще - искусственный интеллект, искусственная еда, искусственное тело транcгендеров. А разговоры о поголовной чипизации?

У думающих людей электронная идентификация и подобные навязываемые государствами технологии сегодня вызывают серьезнейшую озабоченность. Инновации и технический прогресс начали ограничивать права человека. Научные достижения ни в коем случае нельзя отделять от их морально-нравственной оценки.

Социологи с тревогой отмечают новомодное "увлечение" - одиночество, прямое следствие нашей зависимости от гаджетов. Мы прекращаем общаться и перестаем быть сообществом. Одиночество затягивает нас в бездну безмолвия. В таком состоянии, по оценкам экспертов, сегодня живут около половины американцев. Не менее трети домохозяйств в Японии тоже состоит из одного человека. Искусственный интеллект исказил даже, казалось бы, непобедимый половой вопрос: чем терпеть под боком капризную жену или неряшливого мужа, иные предпочитают завести себе виртуального партнера.

Благо, VR-технологии и всевозможные "инновации" позволяют сегодня без труда решить эту задачу. Мой приятель, китаец, недавно заявил, что у него три жены. Я удивился: как это? Разве такое возможно в Китае? Он тогда пояснил, что все эти жены - роботы, "все делают по дому, и при этом не ворчат, не раздражают…"

Решая очень многое за нас, искусственный разум фактически лишает нас способности думать самостоятельно: пандемия продемонстрировала это более чем наглядно. Почти никто не планирует свои действия, исходя из личного анализа ситуации, все опираются на новости СМИ и соцсетей. И зачастую не задумываясь, проглатываем информацию, в поток которой нередко вбрасываются искаженные сведения, т.н. фейки.

Считая реальные проблемы иллюзорными, мы придумываем себе "неопасные опасности", про которые любим, лежа на диване, смотреть фильмы под попкорн и кока-колу. Ведь в этих фильмах "наши" всегда побеждают и всегда находится кто-то, кто спасет мир - от злодеев, от инопланетян, да хоть от зомби. Так сказать, на выбор. В итоге сами мы уже становимся как зомби.

А тут еще получилось так, что пик заболеваемости в мире попал на стык праздников основных религий - Песах-Пасха-Рамадан. Их последователи впервые в этом году не сошлись за совместной молитвой. Как грустно шутят в Израиле, такого не смогли добиться ни инквизиция, ни фашисты. В России Патриарх призвал верующих не ходить в храм на Пасху. В Рамадан мусульман убеждают не ходить в мечеть. Когда такое было? Значит - это сигнал человечеству! Сигнал, который не стоит игнорировать.

Нам всем следует извлечь уроки из этой пандемии. Мы должны сплотиться, преодолеть противоречия, что стоят между людьми и странами, преодолеть озлобленность и недоверие, чтобы потом жить в новой реальности, которая неизбежно наступит потом, когда мы одержим победу над вирусом. Мы просто обречены на сотрудничество.

Сегодня, когда реального эффективного плана противодействия пандемии нет, а желания потуже закрутить гайки хоть отбавляй, очень важно выработать курс на содержательное сотрудничество. Не может поэтому не настораживать число недостаточно продуманных законов и изменений, которые в ускоренном порядке принимаются именно в период, когда все, как завороженные, следят только за новыми цифрами заболевших и умерших. Государство и граждане должны, наконец, вспомнить, что они не соперники, они союзники, они - одно целое.

Точно такой же вывод должно сделать и все мировое сообщество: надо сообща заняться охраной здоровья, просвещением, улаживанием конфликтов, больше помогать друг другу, не навязывая при этом насильно свою "дружбу", и, вообще, видеть картину мира во всем его многообразии и неповторимости. И беречь ее...

Думается, это тот вывод, к которому на выходе из пандемии должны прийти лидеры всех мировых держав. Прийти сообща, вместе, четко осознав, что времена "неопасных опасностей" уже позади. Вопрос стоит, по сути, ребром: какой станет человеческая цивилизация, какая судьба ждет наших детей и внуков.