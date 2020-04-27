Филармония Беларуси вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ

Трудно в двух словах перечислить все жанры и коллективы, которые создают атмосферу духовного симфонизма в белорусском храме музыки, как привычно именуют столичную филармонию местные меломаны. Бесспорно одно: в текущем году она вошла в топ-3 лучших среди стран Содружества.

В лидерской тройке заслуженно названы, судя по данным новостного портала Турстат, Московская государственная академическая филармония и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.

Минский филармонический центр, который три года назад отметил свое 80-летие, наполнен произведениями самых разных эпох, направлений и стилей, от старинной до современной, констатируют знатоки. Кстати, уже около десяти лет анализ филармонической деятельности подтверждает, что свыше 50 процентов местных зрителей отдают предпочтение классической музыке; в приоритете у минчан концерты камерные, симфонические, фортепианные, хоровые. Привлекателен для меломанов и цикл "Шедевры мирового органного искусства". Руководство филармонии констатировало в местной печати, что академической музыки в репертуарной афише почти 70 процентов, а на второй ступеньке ежемесячных программ находятся народные коллективы, эстрада, джаз и танцевальная музыка.

Следует добавить, что в десятку лучших коллективов СНГ, по данным Турстата, включены также Казахская филармония имени Жамбыла, Азербайджанская филармония имени Муслима Магомаева, филармонии Армении и Узбекистана, Кыргызская филармония имени Токтогула Сатылганова, национальная филармония имени Сергея Лункевича в Кишиневе и филармония имени Акашарифа Джураева в Душанбе.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах и в социальных сетях, уточняет Турстат.