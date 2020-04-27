Фильмы Beat Film Festival появятся на "КиноПоиске"

Любителям музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий хорошо знаком Beat Film Festival.

Это - международный фестиваль документального кино о новой культуре, который проводится в Москве с 2010 года. В его программе обычно российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры.

В прошлом году фестиваль посетили более 30 000 человек. В 2020 году в связи с пандемией Beat Film Festival планируют провести с 21 июля по 2 августа. А сейчас Beat Film Festival объявил о стратегическом партнерстве с "КиноПоиск HD" и о том, что запускает онлайн-подборку документального кино. Уже с сегодняшнего дня, 27 апреля, в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" доступны хиты фестиваля последних лет.

Среди них - приключения незадачливых диджеев в стране, где вечеринки под запретом ("Рейв в Иране"), история самого знаменитого ночного клуба планеты ("Студия 54"), биография художника Жана-Мишеля Баския, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер ("Баския: Взрыв реальности"), размышление о влиянии школы дизайна Баухаус на современный мир ("Дух Баухауса"), номинированные на "Оскар" хроники взросления компании скейтеров из Иллинойса, ("Соберись перед прыжком"), беседы по душам с людьми, стоявшими у истоков ночной жизни Берлина ("Берлинский фейсконтрольщик"), и другие ленты о музыке, моде, современном искусстве и уличной культуре.

Онлайн-подборка Beat Film Festival доступна по подписке онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD" и до конца года пополнится фильмами грядущего фестиваля. Для новых пользователей сервис до конца мая открыл бесплатный доступ к своему каталогу по специальному промокоду BEATHD.

"Документальное кино сегодня конкурирует на стриминговых сервисах с популярными художественными фильмами и сериалами - интерес к нему очень высок. Мы рады, что лучшие российские и зарубежные документальные фильмы из каталога Beat Film Festival теперь станут доступны подписчикам "КиноПоиск HD". И с нетерпением ждем пополнение этой коллекции эксклюзивными новинками будущего фестиваля", - говорит Ольга Филипук, директор по контенту "КиноПоиск HD".

Также в рамках партнерства Beat Film Festival объявляет старт продаж early bird абонементов "КиноПоиск Go BEAT". Их покупка - сейчас главный способ поддержать фестиваль, который из-за коронавируса перенесся на вторую половину лета. Обладатели абонементов смогут попасть на показы 5 любых фильмов из программы Beat Film Festival этого года, а также получат три месяца подписки на "КиноПоиск HD" и "Яндекс.Плюс", которая, среди прочего, позволит увидеть громкие фильмы фестиваля прошлых лет, вошедшие в онлайн-подборку. Продажи абонементов продлятся до конца мая.