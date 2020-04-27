Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю

Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом РФ.

Он отметил, что в этом году уже наблюдается аномальная жара в ряде регионов. Так, в Красноярске 35 градусов тепла. Это "очень необычно", заметил министр.

Такая тенденция, по прогнозам, будет характерна для всей страны в целом, когда придет лето.

- И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю, - предупредил Кобылкин.

Он предположил, что если даже и не самое аномальное, "то, может быть, в пятерку войдет".

Министр также с сожалением отметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится.