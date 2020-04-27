Глава Минприроды объяснил большое число лесных пожаров

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным объяснил, с чем связано большое количество лесных пожаров в России этой весной.

- Количество пожаров меньше не становится, - сказал он. - Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции.

Вторая причина - "потепление климата", отметил он.

Как ранее заявил на том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев, в нынешнем году зафиксировано почти 3,5 тыс. природных пожаров на обшей площади более 475 тыс. гектаров. Более 86% пройденных огнем площадей приходятся на Дальневосточный федеральный округ. При этом более 30 населенных пунктов пострадали от природных пожаров в России с начала года, огнем уничтожено 216 строений.