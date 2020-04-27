Новости

Власти Москвы раскрыли результаты лечения коронавируса новым способом 23:44
В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек 23:25
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая 22:57
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом 22:56
Гроссмейстер Непомнящий проиграл в пятом туре онлайн-супертурнира 22:44
ВОЗ опасается вспышек кори и полиомиелита из-за пандемии COVID-19 22:44
Обнаружены новые опасные свойства коронавируса у детей 22:21
МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян 22:14
Расширен перечень лекарств для лечения тяжелых заболеваний 22:01
Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность 21:56
Ракова: Число госпитализаций за неделю в Москве выросло на 70 процентов 21:49
СК опроверг заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу 21:46
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 5 мая 21:28
СК опубликовал видео взорванной машины в Волгограде 21:24
Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники 21:18
В "Крокус Экспо" развернут госпиталь для больных с коронавирусом 20:56
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом 20:53
Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 22:18
Рубрика: В мире

Урсула в Сети

Главу Еврокомиссии уличили в найме пиарщиков
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре очередного разбирательства. Как сообщает портал politico.eu, она в личном качестве пользуется услугами пиар-компании, основанной бывшим главным редактором немецкого таблоида Bild, для улучшения своего образа в соцсетях.

Договор был заключен в обход стандартной для Еврокомиссии процедуры найма внешних консультантов. Первой об этой истории написала швейцарская газета Aargauer Zeitung. Издание выяснило, что госпожа фон дер Ляйен впервые обратилась к услугам пиарщиков для продвижения своего образа в соцсетях в конце прошлого года, незадолго до переезда в Брюссель из Берлина, где она занимала пост министра обороны ФРГ. Однако с тех пор политик продолжает платить частной фирме. В конце концов, информацию подтвердил официальный представитель главы Еврокомиссии Эрик Мамер. При этом он отказался назвать детали контракта и сумму найма.

Фото: AP
Зачем экс-министр обороны ФРГ стерла сообщения со служебного телефона

По мнению критиков, это ставит под сомнение "прозрачность и этичность сделки". Однако Мамер заверил общественность, что роль агентства ограничивается имиджевыми советами. Например, кого процитировать в нужный момент или какую фотографию выложить в Twitter. "Фирма не влияет на политический контент и не управляет аккаунтом главы Еврокомиссии", - заявил ее спикер. Урсуле фон дер Ляйен давно не везет с консультантами. Еще в то время, когда она возглавляла немецкое оборонное ведомство, депутаты бундестага заинтересовались миллионными и, предположительно, необоснованными тратами бундесвера на внешних советников. Однако довести до конца расследование так и не удалось.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников