Договор был заключен в обход стандартной для Еврокомиссии процедуры найма внешних консультантов. Первой об этой истории написала швейцарская газета Aargauer Zeitung. Издание выяснило, что госпожа фон дер Ляйен впервые обратилась к услугам пиарщиков для продвижения своего образа в соцсетях в конце прошлого года, незадолго до переезда в Брюссель из Берлина, где она занимала пост министра обороны ФРГ. Однако с тех пор политик продолжает платить частной фирме. В конце концов, информацию подтвердил официальный представитель главы Еврокомиссии Эрик Мамер. При этом он отказался назвать детали контракта и сумму найма.

По мнению критиков, это ставит под сомнение "прозрачность и этичность сделки". Однако Мамер заверил общественность, что роль агентства ограничивается имиджевыми советами. Например, кого процитировать в нужный момент или какую фотографию выложить в Twitter. "Фирма не влияет на политический контент и не управляет аккаунтом главы Еврокомиссии", - заявил ее спикер. Урсуле фон дер Ляйен давно не везет с консультантами. Еще в то время, когда она возглавляла немецкое оборонное ведомство, депутаты бундестага заинтересовались миллионными и, предположительно, необоснованными тратами бундесвера на внешних советников. Однако довести до конца расследование так и не удалось.