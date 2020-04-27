Госдума запустила проект по разъяснению мер поддержки в пандемию

На сайте Госдумы официально запущен раздел с информацией о доступных населению мерах государственной поддержки в период пандемии коронавируса.

Создать такой раздел ранее поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнили в пресс-службе ГД.

Проект задуман в качестве агрегатора всей официальной информации о государственных мерах поддержки граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на сайте представлены подробные материалы, разъясняющие каждую из принятых мер.

В тестовом режиме проект работает уже с 20 апреля. На сайте ГД опубликован план действий для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса, статьи о помощи, оказываемой государством населению и бизнесу, ежедневная статистика по числу заразившихся и другая полезная информация.

В пресс-службе отметили, что, начиная с конца марта, парламент одобрил два пакета законов, направленных на реализацию поручений президента по поддержке граждан и бизнеса. Между тем, в соцсетях Госдумы люди неоднократно обращались с вопросами о том, как получить положенную им помощь, к кому обращаться и т.п. Для ответа на подобные многочисленные вопросы и создан раздел.