Гран-при Франции "Формулы-1" отменен

Гран-при Франции по автогонкам к классе "Формула-1", намеченный на июнь 2020 года, не состоится.

Как сообщила пресс-служба "Формулы-1", этап, который должен был пройти 26-28 июня, отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о продлении карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Его решением проведение массовых мероприятий в стране отменено до середины июля.

Ранее сообщалось об отмене одного из самых престижный Гран-при в "Формуле-1" - гонки в Монако.

В настоящее время перенесены на более поздний срок 9 этапов. Ориентировочно сезон может открыться гонкой в Австрии в начале июля.

Тем временем организаторы Гран-при Великобритании сообщили, что гонка пройдет без зрителей. Тем, кто приобрел билеты, предложены два варианта - вернуть деньги или сохранить билеты до следующего года. Этап намечен на 17-19 июля.