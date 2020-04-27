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27.04.2020 15:32
Рубрика: В мире

Греки попросили ЕС придумать план для скорейшего восстановления туризма

Текст: Елена Бугайская
Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал Еврокомиссию как можно скорее разработать план по возобновлению туристической деятельности. С 4 мая в Греции начнется постепенное снятие ограничений, введенных в начале эпидемии коронавируса.
Фото: Михаил Воскресенский Фото: Михаил Воскресенский
Фото: Михаил Воскресенский

В Греции зарегистрировано более двух с половиной тысяч случаев заражения COVID-19, 134 из них привели к смерти. Однако правительство контролирует ситуацию, и во вторник вечером премьер Кириакос Мицотакис собирается выступить с заявлением о постепенном снятии ограничений, начиная с 4 мая. В стране заработают небольшие магазины, салоны красоты.

Как Греция переживает пандемию коронавируса

Ранее, выступая на видеоконференции стран Евросоюза, Мицотакис призвал Еврокомиссию как можно скорее представить план возобновления туристической деятельности. Речь шла о возвращении свободного пересечения границ и авиаперевозок людей в пределах ЕС. Дело в то, что доходы от туристической деятельности, по данным европейского информационного портала Euractiv, составляют 20 процентов от всей греческой экономики. Сфера туризма дает рабочие места 25 процентам населения станы. "Мы должны как можно быстрее найти какой-то выход. Поддержка туризма для юга нашего континента - это сейчас очень важно", - убеждал Мицотакис коллег по Евросоюзу.

Напомним, что премьер-министр Греции - не первый, кто поднимает вопрос о том, что будет с туризмом в текущем году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в недавнем интервью португальскому телеканалу SIC, что не имеет ничего против организованного отдыха на приближающихся летних каникулах, при условии, что он "будет организован мудро".

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