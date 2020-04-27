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27.04.2020 22:44
Рубрика: Спорт

Гроссмейстер Непомнящий проиграл в пятом туре онлайн-супертурнира

Текст: Анна Козина

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в матче пятого тура онлайн-супертурнира, идейным вдохновителем и организатором которого выступил чемпион мира Магнус Карлсен.

Матч в быстрые шахматы, состоявший из четырех партий, завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу Дин Лижэня.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В другом матче два американца Фабиано Каруана и Хикару Накамура сыграли вничью - 2:2, а в армагеддоне победу одержал Каруана.

Поскольку днем ранее в пятом туре Магнус Карлсен потерпел первое поражение на турнире от голландца Аниша Гири, то он утратил единоличное лидерство. Теперь по 11 очков в активе имеют чемпион Карлсен, Накамура и Дин Лижэнь. Далее идут Каруана (10), француз Максим Вашье-Лаграв, Непомнящий (по 5), Аниш Гири из Нидерландов (4) и иранец Алиреза Фируджа (3).

Напомним, что участники сыграют семь туров. Четверо лучших выйдут в нокаут-финал.

Спорт Шахматы

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