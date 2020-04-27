Онлайн-обучение стало для российских школ серьезным испытанием. Даже в лучших с переходом на дистанционку возникли очень непростые проблемы. Но есть особые классы в больницах и клиниках, где учатся тяжелобольные дети и где дистанционные уроки, оказывается, - самое обычное дело. Таких госпитальных школ в стране 34. И все они находятся "под крылом" заслуженного учителя России директора московской школы № 109 Евгения Ямбурга - автора адаптивной модели школы. С ним беседует корреспондент "РГ".

Школы в больницах и клиниках просто продолжают работать как работали. Они и раньше использовали планшеты, онлайн-уроки, дистанционные технологии. Фото: Сергей Михеев

Евгений Александрович, как маленькие пациенты перешли на дистанционку?

Евгений Ямбург: Удивительная история: школы в больницах и клиниках оказались к этой ситуации готовы раньше всех. Они просто продолжают работать как работали. Мы и раньше использовали планшеты, онлайн-уроки, дистанционные технологии. Нередко дети, которые находятся на длительном лечении, после операции или во время процедур не могут покинуть стерильный бокс. Но у каждого есть планшет - он следит за уроком, участвует в работе класса.

Буквально вчера, несмотря на все трудности, в Центр Димы Рогачева, в Республиканскую детскую больницу, онкоцентр им. Блохина нам привезли новые электронные доски и новые планшеты. Учителя, которые работают в клинических школах, хорошо знают все эти технологии, умеют с ними работать.

Говорят, что самая большая ошибка школы - делать дистанционные уроки по принципу офлайн?

Евгений Ямбург: Этого нельзя делать ни в коем случае. Мы в школе № 109 полностью перестроили свое расписание. Допустим, в семье два ребенка, а компьютер у них один. Младший - в началке, старший готовится к ЕГЭ. Чтобы ребята могли учиться дистанционно, онлайн-уроки развели по времени. Первые-пятые классы учатся у нас с 8.30. Старшеклассники - с 11.00.

Конечно, Москва оказалась готова к дистанционке лучше других - столичные школы хорошо "упакованы". И даже тем семьям, где были проблемы с техникой, мы смогли помочь: передаем в них хорошие ноутбуки, инженеры устанавливают Zoom и другие необходимые программы. Но вместе с тем я очень хорошо знаю, что творится за МКАДом. Информация со всей России идет ко мне каждый день. И там ситуация очень пестрая.

Некоторым детям домашка приходит по обычной "бумажной" почте…

Евгений Ямбург: И не только. Не буду называть конкретный регион, чтобы не подвести друзей, но вот реальная ситуация в одной из сельских школ: детей на повозках подвозят к столбу на горке, где ловит хоть какой-то интернет. Там они получают задания, едут домой, решают. А вечером опять возвращаются к столбу - сдают домашку, отчитываются перед учителями.

А вот другой регион, который я очень люблю. Тоже сельская школа, тоже туалет во дворе. Зато у них самый скоростной интернет и онлайн-обучение идет полным ходом. Понимаете? Очень разная страна.

Учителя сегодня стали "дизайнерами уроков"? И нагрузка на них выросла в разы?

Евгений Ямбург: Хочу замолвить слово за учителей. Сегодня наконец-то общество начинает понимать, кто главный. На линию фронта вышли врачи и учителя - они сражаются на переднем крае. Это наши герои. А не поп-звезды или футболисты, при всем уважении.

Для того чтобы подготовить электронный урок или видеоконференцию, нужно день и ночь сидеть за компьютером. Поверьте, это правда очень сложная работа. Учителя падают с ног. Офлайн - одно дело: выдал материал, объяснил - видишь реакцию ребенка. Но в онлайне все по-другому. Нужно взять самое главное, удержать внимание класса и уложиться в считаные минуты. В начальной школе экранный урок может длиться не более 20 минут, у ребят постарше - не более 30 минут. Иначе мы им глаза посадим.

И учитель разрабатывает для них красивый сценарий. Мы говорим - "дизайн урока". Причем сделать новый дизайн нужно для каждой темы, для каждого класса. Их много. И дети очень разные: есть с задержкой в развитии, есть продвинутые. С каждым нужно выйти в чат, поговорить.

Доходит до смешного. Звонит муж одной учительницы - она ведет шесть классов. Говорит мне: "Вы разрушаете семью". Спрашиваю: "Как?" Ответ: "Я не имею доступа к жене". К сожалению, я не могу дать ему код доступа. Наоборот, этот доступ затрудняю. Понимаете, учителя вкалывают за этими компьютерами и сами слепнут у них. Это бешеная работа. Но это люди, которые нужны детям. Потому что дети, если этого не делать, будут бегать по потолку.

А дети во время онлайн-уроков не хулиганят?

Евгений Ямбург: Не хулиганят. Наоборот, они очень соскучились по учителям и шлют им обнимашки. Я не фанатик онлайна. Ничто не заменит живое общение. Но даже вот такое виртуальное - очень положительно сказывается на ребятах. Учителя ведут дистанционные факультативы, кружки, углубленные занятия.

Вы не поверите, но классные руководители даже сейчас проводят классные часы. Дети очень хотят общаться, так радуются, когда видят друг друга и нас. На сайте школы проходит конкурс "Сидим дома": ученики выполняют коллективные проекты, показывают друзьям, как готовят любимые блюда, делают зарядку, по ролям читают басни Крылова…

Психологи, дефектологи проводят индивидуальные занятия в чатах с теми детьми, которые нуждаются в этом, и даже с родителями.

Многие родители вынуждены и работать на удаленке, и одновременно учить ребенка-школьника. Как не свихнуться всей семьей в четырех стенах?

Евгений Ямбург: Я смотрю эти онлайн-уроки и вспоминаю стихи Рождественского: "Хотите ли вы - не хотите ли, но дело, товарищи, в том, что прежде всего вы - родители, а все остальное - потом". Вот пятиклассник у компьютера. Сзади над ним нависает папа в семейных трусах. С одной стороны, он не обязан соблюдать дресс-код у себя на кухне. Но с другой, молодой учительнице это не очень-то приятно наблюдать.

Еще урок. Папа склонился над ребенком-четвероклассником, тот пытается решить задачу, что-то думает. И дальше следует мощный подзатыльник от папы. То есть современные технологии соседствуют с "прикладной педагогикой". На этом конкурсе "Учителя года" побеждает старый отцовский ремень.

Это все новая история. И очень сложно приходится сегодня не только родителям, но и бабушкам, и дедушкам. Их же учили по-другому, и они, как говорят дети, "не догоняют". Дети в этой цифре себя чувствуют гораздо лучше, чем взрослые. Складывается очень любопытная ситуация, когда яйца учат курицу. И я за этой ситуацией с большим интересом наблюдаю.

Ваш знаменитый школьный театр тоже ушел на карантин?

Евгений Ямбург: Каждый год в марте наш школьный театр давал премьеру. В этом году поставили "Бледную Лизу". Это самый страшный спектакль в моей жизни - по произведению писательницы Марианны Гончаровой "Тупо в синем и в кедах". В центре сюжета - онкологическая девочка, которая входит в ремиссию, и то, что она испытывает в школе. Там есть и буллинг, и травля… Это мюзикл с очень сложной драматургией, сложными вокальными и танцевальными номерами. И тут бах: в Москве вводят частичный запрет на массовые мероприятия - нельзя собирать больше 50 человек.

Вопрос по Евгению Онегину: любил ли он Татьяну? И три варианта ответа: да, нет, когда как. Правильный был - когда как

Как сказать детям, что премьеры не будет? Я ночь не спал, а наутро сказал: премьера будет, но в онлайне. Мы ничуть не хуже группы Би-2, которая дает концерты на всю страну в интернете. Будем очень ждать лайков и аплодисментов, которые подмонтируем.

Ребята играли в пустом зале, в режиме видеотрансляции. После спектакля с благодарностями в режиме видеоконференции к ним обратились люди, которые внесли свой вклад в культуру: Людмила Улицкая, Олег Митяев, Генри Резник. Я их слова сохранил. И если будет у школьников реальный выпускной вечер (надеюсь на это), вручу им этот диск с записью и эту флешку - как еще одну путевку в жизнь.

Наша "Бледная Лиза" опубликована на сайте школы - ее посмотрели несколько тысяч человек.

Вопрос ребром

Как изменится образование, когда мы переживем коронавирус?

Евгений Ямбург: Весь мир изменится. Я как педагог не могу быть алармистом и пессимистом. А дальше будет очень интересная жизнь. Вот этот новый опыт - он очень сильно, как и во время любых войн, обостряет необходимость ноу-хау. Все работают в дистанте, на разных цифровых платформах. И просто так это не пройдет, потому что дети почувствовали свободу выбора.

Они могут слушать урок своего учителя и могут сравнивать с эталонными уроками, которые размещены в Московской электронной школе. Могут выбирать. Это конкуренция. И если педагог хочет в ней выиграть, ему придется учиться. И не просто учиться, но и работать по-новому. Конечно, совсем мы в онлайн не уйдем. Но многие вещи можно было бы отдать в дистант, чтобы сэкономить время и силы детей, чтобы расширить их кругозор. Это не единственные последствия. И я сейчас очень много об этом думаю.

Конечно, будут потери. Но содержание образования, которое определено в программах, дети выучат: выучат закон Ома, "жи-ши" будут писать как надо. Но то, что у них появляются потрясающие навыки работы на удаленке - это очень важная компетенция, которая многим потребуется в XXI веке. Поэтому не будем посыпать голову пеплом и будем оптимистами.

Все чаще слышим призывы отменить ЕГЭ из-за вируса…

Евгений Ямбург: Популизм и демагогия. Лучше бы эти "эксперты" своим делом занимались. У меня к ним только один вопрос: вот отменим мы ЕГЭ - а что взамен? А как в вузы поступать? Вузам снова экзамены поручим? У них сегодня никакой системы своих вступительных экзаменов нет - и быстро они ее организовать не смогут.

Я никогда не был фанатиком ЕГЭ. Более того, когда там были грубые инструменты, первая часть была "угадайка", меня это очень бесило. Особенно по гуманитарным предметам. Вопрос по Евгению Онегину: любил ли он Татьяну? И три варианта ответа: да, нет, когда как. Правильный был - когда как.

Слава богу, эта "угадайка" ушла. И отменять ЕГЭ сегодня нельзя: самое плохое управление машиной - это "газ-тормоз". При таком управлении сразу все вылетают в кювет. ЕГЭ будет. Может быть, мы сумеем его провести на дистанционке или в родных для учеников школах - но так, чтобы было расстояние между учениками. А есть территории, где вообще не ступала нога зараженного. Там можно провести в спокойном режиме. Надо смотреть применительно к условиям в каждом регионе - и иметь смелость принимать решения, провести экзамен так, как будет удобно и детям, и учителям.