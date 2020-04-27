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27.04.2020 19:13
Рубрика: Общество

Доктор прописал урок

Евгений Ямбург: 34 госпитальные школы оказались готовы к удаленке раньше всех в стране
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Онлайн-обучение стало для российских школ серьезным испытанием. Даже в лучших с переходом на дистанционку возникли очень непростые проблемы. Но есть особые классы в больницах и клиниках, где учатся тяжелобольные дети и где дистанционные уроки, оказывается, - самое обычное дело. Таких госпитальных школ в стране 34. И все они находятся "под крылом" заслуженного учителя России директора московской школы № 109 Евгения Ямбурга - автора адаптивной модели школы. С ним беседует корреспондент "РГ".
Школы в больницах и клиниках просто продолжают работать как работали. Они и раньше использовали планшеты, онлайн-уроки, дистанционные технологии. Фото: Сергей Михеев Школы в больницах и клиниках просто продолжают работать как работали. Они и раньше использовали планшеты, онлайн-уроки, дистанционные технологии. Фото: Сергей Михеев
Школы в больницах и клиниках просто продолжают работать как работали. Они и раньше использовали планшеты, онлайн-уроки, дистанционные технологии. Фото: Сергей Михеев

Евгений Александрович, как маленькие пациенты перешли на дистанционку?

Евгений Ямбург: Удивительная история: школы в больницах и клиниках оказались к этой ситуации готовы раньше всех. Они просто продолжают работать как работали. Мы и раньше использовали планшеты, онлайн-уроки, дистанционные технологии. Нередко дети, которые находятся на длительном лечении, после операции или во время процедур не могут покинуть стерильный бокс. Но у каждого есть планшет - он следит за уроком, участвует в работе класса.

Буквально вчера, несмотря на все трудности, в Центр Димы Рогачева, в Республиканскую детскую больницу, онкоцентр им. Блохина нам привезли новые электронные доски и новые планшеты. Учителя, которые работают в клинических школах, хорошо знают все эти технологии, умеют с ними работать.

Говорят, что самая большая ошибка школы - делать дистанционные уроки по принципу офлайн?

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Евгений Ямбург: Этого нельзя делать ни в коем случае. Мы в школе № 109 полностью перестроили свое расписание. Допустим, в семье два ребенка, а компьютер у них один. Младший - в началке, старший готовится к ЕГЭ. Чтобы ребята могли учиться дистанционно, онлайн-уроки развели по времени. Первые-пятые классы учатся у нас с 8.30. Старшеклассники - с 11.00.

Конечно, Москва оказалась готова к дистанционке лучше других - столичные школы хорошо "упакованы". И даже тем семьям, где были проблемы с техникой, мы смогли помочь: передаем в них хорошие ноутбуки, инженеры устанавливают Zoom и другие необходимые программы. Но вместе с тем я очень хорошо знаю, что творится за МКАДом. Информация со всей России идет ко мне каждый день. И там ситуация очень пестрая.

Некоторым детям домашка приходит по обычной "бумажной" почте…

Евгений Ямбург: И не только. Не буду называть конкретный регион, чтобы не подвести друзей, но вот реальная ситуация в одной из сельских школ: детей на повозках подвозят к столбу на горке, где ловит хоть какой-то интернет. Там они получают задания, едут домой, решают. А вечером опять возвращаются к столбу - сдают домашку, отчитываются перед учителями.

А вот другой регион, который я очень люблю. Тоже сельская школа, тоже туалет во дворе. Зато у них самый скоростной интернет и онлайн-обучение идет полным ходом. Понимаете? Очень разная страна.

Учителя сегодня стали "дизайнерами уроков"? И нагрузка на них выросла в разы?

Евгений Ямбург: Хочу замолвить слово за учителей. Сегодня наконец-то общество начинает понимать, кто главный. На линию фронта вышли врачи и учителя - они сражаются на переднем крае. Это наши герои. А не поп-звезды или футболисты, при всем уважении.

Для того чтобы подготовить электронный урок или видеоконференцию, нужно день и ночь сидеть за компьютером. Поверьте, это правда очень сложная работа. Учителя падают с ног. Офлайн - одно дело: выдал материал, объяснил - видишь реакцию ребенка. Но в онлайне все по-другому. Нужно взять самое главное, удержать внимание класса и уложиться в считаные минуты. В начальной школе экранный урок может длиться не более 20 минут, у ребят постарше - не более 30 минут. Иначе мы им глаза посадим.

И учитель разрабатывает для них красивый сценарий. Мы говорим - "дизайн урока". Причем сделать новый дизайн нужно для каждой темы, для каждого класса. Их много. И дети очень разные: есть с задержкой в развитии, есть продвинутые. С каждым нужно выйти в чат, поговорить.

Доходит до смешного. Звонит муж одной учительницы - она ведет шесть классов. Говорит мне: "Вы разрушаете семью". Спрашиваю: "Как?" Ответ: "Я не имею доступа к жене". К сожалению, я не могу дать ему код доступа. Наоборот, этот доступ затрудняю. Понимаете, учителя вкалывают за этими компьютерами и сами слепнут у них. Это бешеная работа. Но это люди, которые нужны детям. Потому что дети, если этого не делать, будут бегать по потолку.

А дети во время онлайн-уроков не хулиганят?

Евгений Ямбург: Не хулиганят. Наоборот, они очень соскучились по учителям и шлют им обнимашки. Я не фанатик онлайна. Ничто не заменит живое общение. Но даже вот такое виртуальное - очень положительно сказывается на ребятах. Учителя ведут дистанционные факультативы, кружки, углубленные занятия.

Фото: РИА Новости
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Вы не поверите, но классные руководители даже сейчас проводят классные часы. Дети очень хотят общаться, так радуются, когда видят друг друга и нас. На сайте школы проходит конкурс "Сидим дома": ученики выполняют коллективные проекты, показывают друзьям, как готовят любимые блюда, делают зарядку, по ролям читают басни Крылова…

Психологи, дефектологи проводят индивидуальные занятия в чатах с теми детьми, которые нуждаются в этом, и даже с родителями.

Многие родители вынуждены и работать на удаленке, и одновременно учить ребенка-школьника. Как не свихнуться всей семьей в четырех стенах?

Евгений Ямбург: Я смотрю эти онлайн-уроки и вспоминаю стихи Рождественского: "Хотите ли вы - не хотите ли, но дело, товарищи, в том, что прежде всего вы - родители, а все остальное - потом". Вот пятиклассник у компьютера. Сзади над ним нависает папа в семейных трусах. С одной стороны, он не обязан соблюдать дресс-код у себя на кухне. Но с другой, молодой учительнице это не очень-то приятно наблюдать.

Еще урок. Папа склонился над ребенком-четвероклассником, тот пытается решить задачу, что-то думает. И дальше следует мощный подзатыльник от папы. То есть современные технологии соседствуют с "прикладной педагогикой". На этом конкурсе "Учителя года" побеждает старый отцовский ремень.

Это все новая история. И очень сложно приходится сегодня не только родителям, но и бабушкам, и дедушкам. Их же учили по-другому, и они, как говорят дети, "не догоняют". Дети в этой цифре себя чувствуют гораздо лучше, чем взрослые. Складывается очень любопытная ситуация, когда яйца учат курицу. И я за этой ситуацией с большим интересом наблюдаю.

Ваш знаменитый школьный театр тоже ушел на карантин?

Евгений Ямбург: Каждый год в марте наш школьный театр давал премьеру. В этом году поставили "Бледную Лизу". Это самый страшный спектакль в моей жизни - по произведению писательницы Марианны Гончаровой "Тупо в синем и в кедах". В центре сюжета - онкологическая девочка, которая входит в ремиссию, и то, что она испытывает в школе. Там есть и буллинг, и травля… Это мюзикл с очень сложной драматургией, сложными вокальными и танцевальными номерами. И тут бах: в Москве вводят частичный запрет на массовые мероприятия - нельзя собирать больше 50 человек.

Вопрос по Евгению Онегину: любил ли он Татьяну? И три варианта ответа: да, нет, когда как. Правильный был - когда как

Как сказать детям, что премьеры не будет? Я ночь не спал, а наутро сказал: премьера будет, но в онлайне. Мы ничуть не хуже группы Би-2, которая дает концерты на всю страну в интернете. Будем очень ждать лайков и аплодисментов, которые подмонтируем.

Ребята играли в пустом зале, в режиме видеотрансляции. После спектакля с благодарностями в режиме видеоконференции к ним обратились люди, которые внесли свой вклад в культуру: Людмила Улицкая, Олег Митяев, Генри Резник. Я их слова сохранил. И если будет у школьников реальный выпускной вечер (надеюсь на это), вручу им этот диск с записью и эту флешку - как еще одну путевку в жизнь.

Наша "Бледная Лиза" опубликована на сайте школы - ее посмотрели несколько тысяч человек.

Вопрос ребром

Как изменится образование, когда мы переживем коронавирус?

Евгений Ямбург: Весь мир изменится. Я как педагог не могу быть алармистом и пессимистом. А дальше будет очень интересная жизнь. Вот этот новый опыт - он очень сильно, как и во время любых войн, обостряет необходимость ноу-хау. Все работают в дистанте, на разных цифровых платформах. И просто так это не пройдет, потому что дети почувствовали свободу выбора.

Они могут слушать урок своего учителя и могут сравнивать с эталонными уроками, которые размещены в Московской электронной школе. Могут выбирать. Это конкуренция. И если педагог хочет в ней выиграть, ему придется учиться. И не просто учиться, но и работать по-новому. Конечно, совсем мы в онлайн не уйдем. Но многие вещи можно было бы отдать в дистант, чтобы сэкономить время и силы детей, чтобы расширить их кругозор. Это не единственные последствия. И я сейчас очень много об этом думаю.

Конечно, будут потери. Но содержание образования, которое определено в программах, дети выучат: выучат закон Ома, "жи-ши" будут писать как надо. Но то, что у них появляются потрясающие навыки работы на удаленке - это очень важная компетенция, которая многим потребуется в XXI веке. Поэтому не будем посыпать голову пеплом и будем оптимистами.

Все чаще слышим призывы отменить ЕГЭ из-за вируса…

Евгений Ямбург: Популизм и демагогия. Лучше бы эти "эксперты" своим делом занимались. У меня к ним только один вопрос: вот отменим мы ЕГЭ - а что взамен? А как в вузы поступать? Вузам снова экзамены поручим? У них сегодня никакой системы своих вступительных экзаменов нет - и быстро они ее организовать не смогут.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Я никогда не был фанатиком ЕГЭ. Более того, когда там были грубые инструменты, первая часть была "угадайка", меня это очень бесило. Особенно по гуманитарным предметам. Вопрос по Евгению Онегину: любил ли он Татьяну? И три варианта ответа: да, нет, когда как. Правильный был - когда как.

Слава богу, эта "угадайка" ушла. И отменять ЕГЭ сегодня нельзя: самое плохое управление машиной - это "газ-тормоз". При таком управлении сразу все вылетают в кювет. ЕГЭ будет. Может быть, мы сумеем его провести на дистанционке или в родных для учеников школах - но так, чтобы было расстояние между учениками. А есть территории, где вообще не ступала нога зараженного. Там можно провести в спокойном режиме. Надо смотреть применительно к условиям в каждом регионе - и иметь смелость принимать решения, провести экзамен так, как будет удобно и детям, и учителям.

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