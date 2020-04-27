Новости

"Яндекс.Переводчик" стал распознавать якутский язык 08:28
Власти Москвы и "Роскино" проведут международный онлайн-форум 08:26
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне 08:15
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника 08:10
Япония из-за коронавируса запретила въезд из РФ, Беларуси и Украины 08:05
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения 08:01
Одобрен проект федеральной схемы обращения с отходами 08:00
Видео: грузовик утонул на обочине дороги 08:00
Руководство "Локомотива" не подтвердило подписание контракта с Николичем 07:46
Тюменке удалили гигантскую опухоль, вызвавшую рост волос на лице и теле 07:44
На Камчатке за сутки выявили 85 новых случаев COVID-19 07:42
В Африке за 10 дней число заболевших COVID-19 выросло на 40 процентов 07:15
В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом 07:00
Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних 06:50
Французская полиция конфисковала 140 тысяч контрабандных масок 06:41
За сообщения о коронавирусе житель Сингапура окажется в тюрьме 06:40
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели 06:02
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском 06:00
В компании Airbus объявили о новых сокращениях из-за коронавируса 05:39
Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19 05:14
В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе 05:00
В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19 04:59
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год 04:37
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин 04:20
Россия попросила США протестировать осужденную россиянку на COVID-19 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 08:05
Рубрика: В мире

Япония из-за коронавируса запретила въезд из РФ, Беларуси и Украины

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AFP/Kiyoshi Ota Фото: AFP/Kiyoshi Ota
Фото: AFP/Kiyoshi Ota

Япония ограничила въезд на территорию своей страны для прибывающих из России и еще тринадцати государств на фоне пандемии коронавируса. Об этом на заседании правительственного штаба по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Япония повысила до третьего уровень опасности в отношении РФ из-за COVID-19

В список вошли Россия, Беларусь, Украина, а также ряд государств Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Указанные меры вступят в силу с 29 апреля, передает телерадиокомпания NHK.

Как подчеркнул премьер Абэ, возвращающимся из этих стран японцам в обязательном порядке надлежит пройти в аэропортах PCR-тестирование на коронавирус. Глава японского кабмина обратил внимание, что количество инфицированных в мире практически достигло трех миллионов человек.

Напомним, что в Японии число заразившихся COVID-19 превысило 13,4 тысячи человек. Это без учета 712 заболевших с печально известного круизного лайнера Diamond Princess.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать
Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников