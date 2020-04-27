Япония из-за коронавируса запретила въезд из РФ, Беларуси и Украины

Япония ограничила въезд на территорию своей страны для прибывающих из России и еще тринадцати государств на фоне пандемии коронавируса. Об этом на заседании правительственного штаба по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

В список вошли Россия, Беларусь, Украина, а также ряд государств Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Указанные меры вступят в силу с 29 апреля, передает телерадиокомпания NHK.

Как подчеркнул премьер Абэ, возвращающимся из этих стран японцам в обязательном порядке надлежит пройти в аэропортах PCR-тестирование на коронавирус. Глава японского кабмина обратил внимание, что количество инфицированных в мире практически достигло трех миллионов человек.

Напомним, что в Японии число заразившихся COVID-19 превысило 13,4 тысячи человек. Это без учета 712 заболевших с печально известного круизного лайнера Diamond Princess.