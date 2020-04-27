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27.04.2020 11:38
Рубрика: Общество

Индийский воздух на карантине очистился до рекордных показателей

Текст: Наталья Панасенко
Фото: AP Photo / Mahesh Kumar A. Фото: AP Photo / Mahesh Kumar A.
Фото: AP Photo / Mahesh Kumar A.

Воздух в северной Индии, особенно в ее столице Нью-Дели, никогда не был таким чистым за последние десятилетия. Согласно данным NASA, уровень загрязнения воздуха в регионе в это время года самый низкий за 20 лет наблюдений. Причина столь радикальных изменений в атмосфере - общенациональный карантин.

"Мы знали, что увидим изменения в составе атмосферы во многих местах планеты во время карантина. Но я никогда не видел таких низких показателей в это время года на равнине Ганга", - сказал Паван Гапта, ученый из NASA.

Фото: AP Photo / Saurabh Das
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Характерные изменения видны по спутниковым снимкам NASA: данные одной и той же недели (с 31 марта по 5 апреля) сравниваются за последние годы. Текущий уровень загрязнения самый низкий за 20 лет.

Падение уровня связывают с радикальными мерами индийского правительства: 24 марта премьер-министр Нарендра Моди объявил, что все 1,35 миллиарда граждан Индии должны соблюдать карантин. Моди призвал не покидать дома, в обращении к нации он заявил, что социальное дистанцирование - это единственный способ остановить распространение вируса.

За нарушение объявленного комендантского часа строгое наказание, вплоть до двух лет тюрьмы. Результат: всегда оживленные улицы опустели, самолеты не летают, сократилось промышленное производство.

Ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса, привели к беспрецедентному снижению уровня загрязнения воздуха. Воздух, обычно сильно загрязненный мелкой пылью и представляющий опасность для легких и сердца, стал значительно чище.

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