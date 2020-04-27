Исцелившийся Лещенко посвятил врачам песню про ангелов-хранителей

Народный артист России Лев Лещенко, заставивший поклонников понервничать своим страшным диагнозом, вернулся к творчеству.

Напомним: 78-летний исполнитель был госпитализирован в больницу подмосковной Коммунарки, где у него нашли новый коронавирус. Который повторные анализы не подтвердили. В итоге певца лечили от воспаления легких, и успешно - Лещенко вскоре выписали. И теперь, в качестве благодарность за труды врачей и сестер клиники, артист записывает новую песню. Об этом передает KP.RU, организовавшая в эфире радио "Комсомольская правда" десятичасовой марафон в поддержку медиков.

В рамках этой благородной акции известные актеры, музыканты и телеведущие выражают свою благодарность бойцам в белых халатах и масках, вышедшим на сражение с заразой. И Лещенко - один из первых, кто включился. Заверив: стараниями врачей со здоровьем у него теперь "все замечательно".

"Мы всегда знали, что главное в нашей жизни - это здоровье. Но эти мысли носили такой вневременной характер", - поделился наблюдением певец. Указав, что на самом-то деле люди "никогда не задумывались о здравоохранении, медицине, лекарствах", и главное - о тех людях, которые находятся рядом, "которые зачастую идут на самопожертвование, на риск". То есть о медиках. Пришла пора исправить несправедливость! Вплоть до того, что "как бы появились вот эти метафоры - фронт, передовая, подвиг, героизм, самопожертвование" - "и все это правда".

Врачам стали посвящать стихи, песни, особо теплые слова в больших количествах. В частности - и новый трек Лещенко со следующими строчками в припеве:

И спешат на помощь к нам не небожители.

Просто люди, чья работа - доброта.

Люди в белом - наши ангелы-хранители,

Верноподданные Красного Креста.

По словам исполнителя, в настоящее время идет запись, сведение песни запланировано закончить во вторник, тогда же, вероятно, ее можно будет впервые услышать.