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Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

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    06.04.2020, 17:32
Текст:   Олег Усков

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.

Напомним: повторные тесты показали, что коронавируса у певца нет.

Лечили Лещенко от пневмонии.

О выписке артиста рассказал ТАСС директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

"Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы", - заверил представитель.

Сегодня также сообщили о скорой выписке из той же больницы Игоря Николаева.

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