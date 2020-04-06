Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Напомним: повторные тесты показали, что коронавируса у певца нет.
Лечили Лещенко от пневмонии.
О выписке артиста рассказал ТАСС директор его культурного фонда Андрей Гайдель.
"Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы", - заверил представитель.
Сегодня также сообщили о скорой выписке из той же больницы Игоря Николаева.