Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.

Напомним: повторные тесты показали, что коронавируса у певца нет.

Лечили Лещенко от пневмонии.

О выписке артиста рассказал ТАСС директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

"Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы", - заверил представитель.

Сегодня также сообщили о скорой выписке из той же больницы Игоря Николаева.