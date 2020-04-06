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Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

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    06.04.2020, 14:21
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке. И произойдет это, по всей видимости, уже сегодня, сообщает KP.RU.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Изданию удалось дозвониться до именитого артиста, который пояснил: ранее он ни с кем из журналистов в больнице не разговаривал, "потому что ничего не было ясно". Но сейчас певец уже твердо может сказать: "У нас с супругой последние анализы отрицательные - нет никакого коронавируса".

Как изложил исполнитель, сегодня утром он предложил врачу отпустить их с женой домой - после полутора недель в госпитале. И специалист согласился, что нет смысла держать супругов в Коммунарке - "тем более здесь все равно гуляет инфекция".

При этом артист уточнил: им с женой еще предстоит компьютерная томография, ведь, возможно, "есть какие-то остаточные явления после воспаления легких". Но, в любом случае, по мнению Лещенко, пора домой. Откуда он обязательно выйдет в эфир.

Певец конкретизирует - у него было "серьезное воспаление легких вирусного происхождения". Как он узнал, "сейчас гуляет пять или шесть типов вирусов, не обязательно только коронавирус". И определить точно, какой именно у него был, "до сих пор не могут".

Далее певец поблагодарил персонал Коммунарки, напомнив, что все, кто с ним общался, "к счастью, не заболели - все в здравии". И попросил прощения у всех, кому "доставил переживания".

А что до негативной волны, которая поднялась против артиста, - "это понятно". "Это свойство нашего общества, которому неинтересно жить, когда нет конфликта, нет скандала", - делится мнением исполнитель.

Фото: instagram.com/ psykero1477
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Подытоживая: "Кликушество существует. Почему Лещенко поехал выступать? Да потому что это работа. Ведь режим самоизоляции начался только 16 марта". И единственный раз, когда он его нарушил, - это была запись "программы Малахова, посвященная десятой годовщине смерти Валечки Толкуновой".

А день рождения сестры Игоря Крутого - это было 13 марта, и "все чувствовали себя прекрасно, не было никаких увещеваний по поводу самоизоляции".

Ранее концертный директор Лещенко объяснил поведение певца, продолжавшего, по возвращении из Северной Америки, посещать светские мероприятия, его безотказностью.

Также стало известно, что сегодня из Коммунарки выписывается Игорь Николаев, тесты которого на коронавирус дали отрицательный результат.

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