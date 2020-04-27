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27.04.2020 12:02
Рубрика: В мире

Испания отказалась от помощи НАТО в борьбе с коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Испания отказалась от помощи НАТО в борьбе с пандемией коронавируса, отозвав свой запрос, направленный еще в марте. На тот момент пиренейскому королевству требовалось свыше 1,5 миллиона масок, полмиллиона экспресс-тестов и около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Получила Испания менее десяти процентов запрошенного. Тем не менее власти страны считают, что помощь им больше не требуется, поскольку пик эпидемии уже был пройден.

Фото: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images
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"Испании в настоящее время не требуется никакой дополнительной помощи от стран НАТО", - говорится в письме, направленном Мадридом в штаб-квартиру альянса. При этом в Испании назвали "бесценной" оказанную ей поддержку. Помощь пиренейское королевство получило от семи стран. Литва, Эстония, Турция, Польша, Чехия, Люксембург и Германия направили ему различные защитные материалы, дезинфицирующие средства, технику.

Испания была второй страной, обратившейся в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия. Первой помощь запросила Украина, которая даже не является членом альянса. Стоит отметить, что у НАТО нет собственных запасов медицинских материалов, и этот центр исполняет роль почтового ящика между донорами и получателями. Он был создан в 1998 году для борьбы с лесными пожарами, последствиями снегопадов и землетрясений и впервые столкнулся с пандемией.

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Примечательно, что Литва, Эстония, Турция, оказавшие помощь Испании, сделали это в ответ на военную поддержку: испанские истребители патрулируют границы прибалтийских стран, а испанские специалисты обслуживают ракетные батареи на границе Турции и Сирии. Остальные доноры приняли это решение по иным причинам. Кстати, Германия помимо поставки 50 аппаратов ИВЛ предложила принять инфицированных из Испании, но Мадрид отклонил это предложение.

Президент США Дональд Трамп, хотя и обещал оказать помощь Испании, так и не сделал этого, обращает внимание El Pais. Только Италия, Босния и Герцеговина, Албания и Латвия успели получить от Соединенных Штатов различные средства, прежде чем кризис разразился в самих США.

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