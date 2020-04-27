С 4 мая Италия начнет постепенно выходить из карантинного режима. И хотя так называемая "вторая фаза" может продлиться несколько месяцев, многие жители Апеннин уже сейчас прекрасно отдают себе отчет, что даже после победы над вирусом их жизнь претерпит колоссальные изменения. О том, как будет выглядеть мир после пандемии, "РГ" рассказал известный социолог, почетный профессор римского университета "Ла Сапьенца" Доменико Де Мази.

Пандемия заставила по-новому оценить устоявшийся уклад жизни. Сделает ли человечество правильные выводы после того, как снимет маски? Фото: Reuters

Автор нашумевшей книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб убежден, что нынешняя ситуация в мире не имеет ничего общего с его одноименной теорией, поскольку эту глобальную катастрофу можно было предсказать. Вы разделяете его позицию?

Доменико Де Мази: Я полностью согласен с Талебом. События, свидетелями которых мы сегодня являемся, для нас - социологов - не являются сюрпризом. Если кого и застала врасплох вспышка пандемии, так это неолиберальных экономистов, которые до сегодняшнего дня находились в полном убеждении, что мир идет по пути прогресса, что ресурсы неисчерпаемы и что благодаря новым технологиям будет всегда появляться больше рабочих мест.

Социологи же, которые хорошо разбираются в окружающей нас действительности, давно бьют тревогу, пытаясь достучаться до мира посредством своих научных статей и публикаций, чтобы предупредить, куда мы все дружно катимся из-за глобализации, бесконтрольного потребления и из-за царящего в обществе неравенства. Еще 20 лет назад Доменик Бельпомм писал о пяти сценариях, которые приведут к насильственному исчезновению планеты. И среди них фигурировал пункт о вспышке инфекционной пандемии, которая нанесет непоправимый удар по демографии, приведет к опустошению природных ресурсов, потерям биоразнообразия и обострению парникового эффекта.

Как вы думаете, после пандемии люди пересмотрят свои потребительские привычки?

Доменико Де Мази: Не могу с этим, увы, согласиться. В последние дни я внимательно следил за рекламой, транслируемой по итальянскому телевидению - контент остался точно таким же, как и до коронавируса. Он состоит главным образом из люксовых товаров и роскошного парфюма. Это говорит о том, что ничего в этом смысле не изменится и никто по большому счету не станет пересматривать свои привычки и отношение к вещам. Побороть за пару месяцев то, что внедрялось в сознание общества десятилетиями, к моему великому сожалению, не удастся. Все вернется на круги своя, и люди в своей массе будут, как и раньше, больше работать, чтобы больше потреблять.

Многие эксперты разделяют мнение, что традиционный образовательный процесс переместится в интернет. Как быть тогда с проблемой социализации детей и подростков?

Доменико Де Мази: Как мне кажется, в образовательных учреждениях произойдет серьезный переворот, появится новая модель обучения. Раньше студенты ходили в университет, чтобы слушать лекции, а дома они делали уроки. А в постпандемийном мире будет все с точностью наоборот: дома учащиеся будут слушать онлайн-лекции самых выдающихся профессоров со всего мира, специализирующихся на той или иной материи, а в учебные заведения они будут ходить только, чтобы обсудить услышанное и увиденное. Подобные дискуссии позволят студентам и школьникам сформировать собственное мнение, на основе которого они смогут впоследствии готовить свои рефераты, курсовые и дипломные работы.

А какое будущее вы предрекаете рынку труда? Готовы ли общительные итальянцы променять взаимодействие с коллегами и просторный офис на работу на удаленке?

Доменико Де Мази: На 1 января 2020 года лишь 570 тысяч итальянцев работали дистанционно. А затем в наши двери постучался вирус, и ему всего за четыре недели удалось то, чего не получалось все эти годы. И сейчас почти 10 миллионов итальянцев работают на удаленке. Но есть одно важное обстоятельство. За этими людьми стоят их начальники (их, наверно, наберется тысяч 100), которым было жизненно важно чувствовать тотальную власть над сотрудником и иметь его, что называется, под рукой. Как мне кажется, по все тем же причинам они не станут прислушиваться к своим подчиненным, которые, несмотря на то что их удаленная работа протекает в давящих условиях заточения, готовы продолжать трудиться в этом режиме и после пандемии. Посмотрим, кто сейчас выйдет победителем в этом споре. Последние опросы показывают, что в Италии производительность труда в удаленном режиме выросла на 20 процентов. Думаю, в конце мая все точки встанут окончательно над i.

В этом случае, возможно, захотят переехать из крупных городов в небольшие населенные пункты, чтобы жить и работать в более спокойном и удобном контексте?

Доменико Де Мази: Возможно, но, если честно, сомневаюсь, что это произойдет. Если брать Италию, то маленькие города, наоборот, в последние годы страдают от депопуляции, а мегаполисы при этом все больше разрастаются. Это происходит главным образом потому, что они предлагают тот набор услуг, которыми мелкие населенные пункты не обладают. Во многих малых городках нет даже больниц и аптек, а в наше тревожное время без этих институтов никак не обойтись.

Опишите, пожалуйста, мир, который, на ваш взгляд, проснется на следующий день после того, как все мы дружно избавимся от пандемии. Усвоят ли люди уроки, которые нам преподал коронавирус?

Доменико Де Мази: Думаю, что в первые несколько месяцев после пережитого потрясения мир станет лучше, но потом, когда эйфория от победы над вирусом пройдет, неминуемо вернутся прежние недостатки. Это произойдет главным образом потому, что лица, принимающие решение, и модель жизни останутся точно такими же, что и до трагедии.

Пандемия преподнесла нам массу уроков. Например, мы пересмотрели свое отношение к таким понятиям, как время и пространство. Раньше в нашей жизни было много пространства и катастрофически мало времени, а теперь мы оказались в стесненных условиях и у нас образовалась куча свободного времени. Вирус позволил окончательно убедиться в глобализации мира, а также в том, что власти должны уметь принимать правильные решения, чтобы справится с невидимым врагом, который ударяет сразу по трем мишеням: здоровью, демократии и экономике. Он научил нас отделять важное от второстепенного, позволил осознать, что в таких критических ситуациях одинокие (старики, бездомные, люди, не имеющие семьи) - наиболее уязвимы. Пандемия заставила нас задуматься о качественном и надежном здравоохранении. Проблема лишь в том, что школа состоит из тех, кто учит, и тех, кто хочет впитывать знания. Не думаю, что мы усвоили все уроки, которые нам преподнес коронавирус - слишком мало мы находимся в тисках. За пару месяцев, боюсь, мало кто решится на кардинальные изменения.