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27.04.2020 21:37
Рубрика: Экономика

После вируса

Кабинет министров готовит меры для возобновления экономической жизни
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Третий пакет антикризисных мер будет направлен на восстановление нормального ритма экономики. Его подготовка уже ведется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями. Министерству экономического развития поручено проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство.
Михаил Мишустин попросил губернаторов ускориться в реализации мер поддержки граждан и бизнеса. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин попросил губернаторов ускориться в реализации мер поддержки граждан и бизнеса. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин попросил губернаторов ускориться в реализации мер поддержки граждан и бизнеса. Фото: РИА Новости

По мере улучшения эпидемиологической обстановки кабинет министров намерен поэтапно снимать ограничения на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. До конца недели, напомнил премьер, ряд министерств и ведомств должны представить соответствующие предложения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Пока же начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу", - подчеркнул Мишустин. Отдельно он выделил решение задачи по дополнительным выплатам медицинскому персоналу, оказывающему помощь больным с коронавирусом, а также освобождению этих денег от подоходного налога. "Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам", - обратился премьер-министр к губернаторам.

Утверждены правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Компании смогут получить по одному минимальному размеру оплаты труда - 12 130 рублей - на каждого сотрудника, но в таком случае они должны сохранять не менее 90 процентов рабочих мест. Для выплат за апрель необходимо подать заявление в течение мая, а за май - в июне.

Барьеры, мешающие предоставлять такую безвозмездную поддержку добросовестным предпринимателям, исключены максимально. "Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3000 рублей", - сообщил Михаил Мишустин.

Сохранение стабильности на рынке труда потребовало отдельных механизмов помощи системообразующим предприятиям. Сейчас к ним относится свыше 1100 предприятий. Перечни еженедельно уточняются на основании предложений министерств. "Важно, что списки открыты и публикуются на сайтах профильных министерств", - подчеркнул глава правительства. Таким предприятиям, в частности, предусмотрено предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств по ставке не более 5 процентов. "Каждая компания - до трех миллиардов рублей", - напомнил премьер-министр.

Компании смогут получить по одному минимальному размеру оплаты труда - 12 130 рублей - на каждого сотрудника, но в таком случае они должны сохранять не менее 90 процентов рабочих мест

В перечни системообразующих в ближайшее время могут включить ряд организаций здравоохранения и культуры. Мишустин поручил ускорить подготовку таких решений.

Теперь, когда кабинет министров выпустил все необходимые документы, программы поддержки экономики должны реализовываться на местах. Средства в рамках антикризисного плана действий надо доводить до конкретных получателей как можно быстрее, указал глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом. "Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь", - заявил он.

"Ускориться нужно всем, и особенно на региональном уровне. Все необходимые решения на федеральном уровне приняты, средства из федерального бюджета доведены до регионов", - подчеркнул председатель правительства. Министрам, руководителям ведомств и губернаторам поручено контролировать поступление помощи конечным получателям. К контролю подключится Федеральная служба охраны. Премьер поручил ей обеспечить проведение экспресс-обследований в регионах, предоставляя ежемесячные доклады, а департамент контроля правительства будет не реже двух раз в месяц сверять поступающую из всех ведомств информацию с фактической.

Фото: Артем Кудрявцев/ РИА Новости
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Михаил Мишустин также счел нужным еще раз обратить внимание всех чиновников, что борьба с коронавирусом - не причина закрывать глаза на проблемы других граждан. Например, людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями по-прежнему надо оказывать медицинскую помощь. "Мы постоянно слышим жалобы на это. Еще раз подчеркну: такого быть не должно", - заявил он на президиуме. Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору поручено вести постоянный мониторинг с еженедельными докладами.

В России люди по перечню тяжелых и редких заболеваний имеют право на получение бесплатных лекарств. В этом году список дополнен дефицитом факторов свертывания крови и апластической анемией. "На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно два миллиарда рублей", - отметил премьер, пообещав подписать постановление о выделении средств.

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