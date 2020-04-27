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27.04.2020 10:18
Рубрика: Общество

Как развивать русский язык за рубежом

Текст: Мария Набиркина
Сегодня в рамках Московского международного салона образования-2020, который проходит в этом году в онлайн-режиме, эксперты Россотрудничества проведут круглый стол "Цифровое образовательное пространство как инструмент продвижения русского языка за рубежом".
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
Российские вузы перешли на онлайн-обучение

Интерес к русскому языку за рубежом тесно связан с развитием программ дополнительного обучения в зарубежных странах. Но в условиях сегодняшних ограничений из-за COVID-19 и преподаватели, и ученики вынуждены оставить свои классы и учиться из дома. Как "подать" урок и тему, чтобы не просто удержать ребят у экрана, но "зацепить", заинтересовать русским языком? Как "перестраиваться" на новые методы работы преподавателям русского языка в заграничных школах? Об этом и многом другом расскажут на круглом столе Россотрудничества эксперт ведомства и сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Подключайтесь к дискуссии 27 апреля в 14.20 здесь. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно лишь зарегистрироваться на сайте.

Справка "РГ"

Московский международный салон образования - масштабный форум, где в фокусе все сферы: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее образование и дополнительное обучение.

На площадке форума учителя, родители, школьники, студенты, чиновники, бизнес обсудят все самые горячие проблемы в образовании. Будет проведено более 250 мероприятий разных форматов, в которых в онлайн-режиме примут участие до 1000 экспертов и спикеров.

Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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