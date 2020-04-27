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27.04.2020 18:00
Рубрика: В мире

Как в мире возрос интерес к русскому языку во время пандемии

Текст: Константин Волков
Китайские педагоги, которые преподают русский язык в школах провинций Гуйчжоу, расположенной на юго-западе КНР, и Внутренняя Монголия, находящейся на севере страны, 25-26 апреля приняли участие в двухдневном дистанционном онлайн-семинаре, организованном известным всему русскоязычному Китаю совместным российско-китайским центром повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка Московского государственного университета и Пекинского педагогического университета.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В семинаре приняли участие около семидесяти специалистов из двух провинций. Если для Внутренней Монголии, где русский язык изучают во многих школах, семинары по повышению квалификации довольно частое явление, то 30 учителей русского языка из горной провинции Гуйчжоу таким вниманием не избалованы. Со слезами на глазах Тан Мэн, учительница из города Люпаньшуй, придумавшая для себя романтическое имя Белла, поблагодарила организаторов семинара. "Вы принесли нам надежду и душевные силы. Я от всей души благодарю вас", - сказала она.

Как развивать русский язык за рубежом

Первый дистанционный онлайн-семинар повышения квалификации, который российско-китайский центр провел 11-12 апреля в провинции Шаньдун на востоке КНР, получил очень высокую оценку участников. Именно поэтому руководители центра профессор Пекинского педагогического университета профессор Лю Цзюань и замдиректора Института русского языка и культуры МГУ Валерий Частных решили сохранить структуру семинара. В первой половине дня лекции читали китайские специалисты из Пекинского педагогического университета, а вторая половина была отдана российским специалистам из МГУ.

Профессор Лю Цзюань поблагодарила всех участников семинара за активность и творческую дружескую атмосферу, которая стала визитной карточкой мероприятий, проводимых центром. Она сообщила, что уже поступили заявки от трех провинций - Хейлунцзян, Цзинин и Ляонин. Повышения квалификации ожидают в общей сложности 180 учителей русского языка.

Вынужденное затворничество совершенно неожиданно активизировало творческую жизнь сообщества преподавателей русского языка как иностранного. Легкость виртуального перемещения в пространстве помогает организовать практически постоянное общение, посещать занятия коллег, проводить многочисленные семинары и конференции. В социальных сетях возникают все новые и новые группы, объединяющие специалистов из разных стран.

Фото: Ирина Калашникова/ РИА Новости
В условиях пандемии китайские студенты продолжают учить русский язык

Преподаватели Московского университета Юлия Рыжих и Валерий Частных вместе с испанской коллегой, профессором Мадридского университета Комплутенсе Светланой Малявиной создали неформальное международное общество преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) "Русский полдень". Их коллеги Наталья Домингес из Швейцарии и Михаил Троицкий из Германии организовали сообщество "Открытые уроки РКИ", членами которого за две-три недели стали более полутора тысяч преподавателей из разных стран мира. Коллектив преподавателей Института русского языка и культуры МГУ 15 апреля подготовил и провел международную студенческую научную онлайн-конференцию, в которой приняли участие более 600 учащихся из разных стран мира.

Так создается новое, виртуальное, образовательное пространство, которое, скорее всего, будет существовать и после окончания карантина.

В мире Восточная Азия Китай Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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