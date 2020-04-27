Киргизстанец преодолел дома 100 км и собрал деньги для медиков страны

Чемпион Киргизии по триатлону Айваз Оморканов, находясь на самоизоляции дома, стал "полужелезным человеком" - за пять часов ему удалось преодолеть на беговой дорожке и велотренажере более 100 километров.

Уникальное для республики достижение Айваз установил в прямом эфире в сети. За тем, что делает киргизстанец, наблюдали известные спортсмены - Николай Валуев и Константин Цзю.

Айваз Оморканов во время своих многокилометровых забега и заезда также запустил благотворительную акцию по привлечению денежных средств для республиканских медиков, находящихся на переднем крае борьбы с COVID-19. Всего было собрано около 500 тысяч сомов.

В дистанцию под названием "полужелезный человек" входит заплыв на 1,9 километра, велогонка на 90 и забег на 21,1 километра. Айваз исключил заплыв и увеличил забег на пять километров.