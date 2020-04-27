Атомный контейнеровоз "Севморпуть" пробился с грузом к Земле Франца-Иосифа

К припайному льду в бухте Северной архипелага Земля Франца-Иосифа встал под выгрузку атомный контейнеровоз "Севморпуть", который доставил сюда важные грузы для обустройства береговой инфраструктуры. Зимовавшие на ЗФИ полярники, которым к изоляции не привыкать, были рады прервать ее досрочно.

Единственный в своем роде атомный контейнеровоз-челнок вышел из Мурманска в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа 22 апреля. "И к концу третьих ходовых суток достиг места назначения", - сообщил "РГ" из Мурманска руководитель пресс-службы "Атомфлота" Евгений Свиридов. На борту - бетонные плиты, контейнеры, строительные материалы и автотехника. Всего около 14,5 тысячи тонн груза, который в эти дни перемещают с борта "Севморпути" на припайный лет острова Александры - наиболее обжитого и востребованного у гражданских организаций и военных.

Выгрузку на припай, по словам капитана "Севморпути" Олега Маркова, экипаж обеспечивает собственными силами. Для этого на борту контейнеровоза есть необходимое крановое оборудование и другие подсобные средства. Если арктическая погода сюрпризов не привнесет, управиться с выгрузкой планируют дней за десять.

А потом - возвращение в Мурманск, чтобы принять на борт новую партию грузов для обустройства инфраструктуры на ЗФИ. Генеральный директор "Атомфлота" Мустафа Кашка заявил, что "в апреле и мае всего будет обеспечено два таких рейса".

Ранее сообщалось, что участок акватории в бухте Северная острова Александры, где сейчас разгружается "Севморпуть", официально включен в границы Архангельского морского порта. Как следует из распоряжения правительства РФ от 22 января 2015 года № 68-р "Об изменении границ морского порта Архангельск", участок акватории в бухте Северная залива Дежнева острова Земля Александры "приобретает статус внешнего рейда морского порта Архангельск".

Такое решение принималось с расчетом создать на Земле Франца-Иосифа пункт пропуска через государственную границу России морских пассажирских судов - в частности, для круизных рейсов по транзитному маршруту со Шпицбергена на ЗФИ. В руководстве Национального парка "Русская Арктика" сочли, что это могло бы повысить туристическую привлекательность архипелага Земля Франца-Иосифа.

Справка "РГ"

Государственный природный заказник федерального значения "Земля Франца-Иосифа" создан 23 апреля 1994 года. Архипелаг образуют 192 острова, расположенных в северо-восточной части Баренцева моря. Общая площадь - 4,2 млн га. Земля Франца-Иосифа - самый северный участок суши Евразии и самый оледенелый участок суши российской Арктики: 85 процентов площади архипелага покрыто ледниками.