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27.04.2020 12:55
Рубрика: В мире

Крупнейший болгарский вуз оштрафуют за установку кондиционеров

Текст: Александр Гацак (София)

Софийский университет имени св. Климента Охридского оштрафуют за установку на фасаде ректората кондиционеров. Дело в том, что ремонт в здании национально-исторического значения, построенном в конце XIX века, не был согласован с министерством культуры Болгарии.

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Как сообщил в интервью БНТ представитель инспекции по сохранению культурного наследства Александр Трайков, сумма компенсации может составить до 30 тысяч левов (около 15 тысяч евро). Он также уточнил, что столичная администрация уже распорядилась демонтировать кондиционеры.

Ранее в социальных сетях распространили кадры, на которых видно, как у окон старейшего вуза республики делают отверстия. Работы были прекращены через десять минут после подачи неравнодушными гражданами соответствующего сигнала в правоохранительные органы.

"Кто-то, кто занимается собственностью вуза, очень серьезно подводит его руководство", - прокомментировал ситуацию министр культуры Болгарии Боил Банов в эфире NOVA.

В мире Европа Болгария

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