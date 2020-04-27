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27.04.2020 19:07
Рубрика: В мире

Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Кубинские ученые уверены, что развитие ситуации с распространением коронавируса на Кубе свидетельствует о том, что остров вышел на оптимистичный сценарий по COVID-19, а общее число заболевших составит 1500-2500 человек.

"Первые построенные нами модели развития заболеваемости коронавирусами свидетельствовали о том, что число случаев COVID-19 достигнет 4500. Именно по этому пессимистичному сценарию развивалась ситуация еще несколько недель назад", - приводит слова декана факультета математики гаванского университета Рауля Гиноварта Диаса издание Cubadebate. По мнению ученого, работающего в тесном контакте с ведущими вирусологами Кубы, такое положение дел создало бы повышенную нагрузку на систему здравоохранения.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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"Благодаря принимаемым властями страны мерам, кривая заболеваемости переместилась к оптимистичному сценарию", - отметил Гиноварт Диас, добавив, что уже на следующей неделе Куба может выйти на плато по заболеваемости COVID-19.

"Наши расчеты показывают, что общее число заболевших коронавирусом составит от 1500 до 2500 человек", - резюмировал ученый.

По данным на 27 апреля, опубликованным кубинским министерством здравоохранения, всего на острове выявлены 1389 случаев коронавируса. При этом последние дни число новых заболевших за сутки составило всего 20 человек, хотя было проведено более 1800 тестов. Зафиксировано 56 летальных исходов, а общее число выздоровевших пациентов составило 525 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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