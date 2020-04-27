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27.04.2020 14:25
Рубрика: Власть

Лавров: Хорошие отношения России и Черногории восстановятся

Текст: Константин Волков
Временщики в Черногории уйдут, а хорошие отношения между Подгорицей и Москвой восстановятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с онлайн-лекцией перед студентами МГИМО.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По его словам, черногорцы с восторгом говорят о духовной близости с русским народом. "Убежден, что чувства, воплощенные в стихотворении Высоцкого и которое разделяют огромное большинство, подавляющее большинство черногорцев, в конечном счете возобладают, временщики уйдут", сказал министр и процитировал стихи Владимира Высоцкого, которые выбиты на его памятнике в Подгорице: "Мне одного рождения мало, расти бы мне из двух корней. Жаль, Черногория не стала второю родиной моей".

Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
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Лавров отметил, что проблема заключается в позиции президента Черногории Мило Джукановича.

"Нынешний руководитель Черногории, который бессменно возглавляет эту страну в течение почти 20 лет, Мило Джуканович, занял откровенно русофобскую позицию вопреки здравому смыслу, вопреки всему тому, за что он раньше выступал, говоря об отношениях с Российской Федерацией. У него были проблемы с правосудием на Западе, в ряде европейских стран ему вменяли обвинения в контрабанде, по-моему, в каких-то еще прегрешениях. Не исключаю, что в этом и причина резкой перемены в его политике. Конечно, если политические деятели настолько уязвимы, ими легко манипулировать, я говорю это с тяжелым сердцем", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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