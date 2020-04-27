Лавров: Из-за позиции Киева саммит "нормандской четверки" не имеет смысла

Встреча глав стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) пока не имеет смысла из-за позиции властей Украины. Об этом заявил 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на онлайн-лекции для студентов МГИМО.

По словам министра, из-за позиции, которую занял Киев "ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского".

Между тем встреча глав МИД в "нормандском формате" запланирована на конец текущей недели, она пройдет в формате видеоконференции. Однако, как отметил Лавров, в предложениях немецкой стороны, которая выступила инициатором этой встречи, нет ни слова "о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера, увязывающей предоставление Донбассу особого статуса с проведением выборов, и там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство". Акцент делается на обмене удерживаемыми лицами, доступе специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на территорию ДНР и ЛНР, разминировании, обеспечение безопасности.

На саммите "нормандской четверки", состоявшемся 9 декабря 2019 года в Париже, были приняты решения о политическом урегулировании ситуации на Донбассе, однако они до сих пор не реализованы.