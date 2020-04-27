Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил выполнение договоренностей, заключенных в рамках "нормандской четверки" в Париже.

В размещенном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что произошел обмен оценками по итогам заседания контактной группы, состоявшегося 20-22 апреля, о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского "Комплекса мер".

"С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении ведомства.

На Смоленской площади также отметили, что были обсуждены вопросы оптимизации работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в условиях пандемии коронавируса.