Лавров осудил попытки возложить вину за распространение коронавируса на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО, осудил попытки ряда стран возложить ответственность за распространение COVID-19 на Всемирную организацию здравоохранения. Эти попытки Лавров назвал абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что ВОЗ, являющаяся специальным учреждением системы ООН, остается безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в области здравоохранения.

"Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее вообще всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными и несправедливыми", - подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также отметил, что пандемия коронавируса нанесла мощный удар по мировой экономике, особо подчеркнув, что мировой кризис настиг всех. "Один из главных выводов на данном этапе, по моему, заключается в том, что все, даже самые упертые скептики, должны наконец понять, что никто не сможет отгородиться ни стенами, ни рвами от такого рода угроз. И попытка действовать "каждый сам за себя", попытка "отсидеться в тихой гавани" не сработает", заявил министр.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в нынешних условиях как никогда актуален спрос на солидарные действия всего человечества. "Надеюсь, что кризис, как говориться, нет худа без добра, сподвигнет всех игроков мировой политики, прежде всего ведущие государства, к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой", - отметил Сергей Лавров.