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27.04.2020 12:12
Рубрика: Власть

Лавров осудил попытки возложить вину за распространение коронавируса на ВОЗ

Текст: Алексей Чуриков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО, осудил попытки ряда стран возложить ответственность за распространение COVID-19 на Всемирную организацию здравоохранения. Эти попытки Лавров назвал абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что ВОЗ, являющаяся специальным учреждением системы ООН, остается безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в области здравоохранения.

"Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее вообще всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными и несправедливыми", - подчеркнул глава российского МИД.

Фото: iStock
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Лавров также отметил, что пандемия коронавируса нанесла мощный удар по мировой экономике, особо подчеркнув, что мировой кризис настиг всех. "Один из главных выводов на данном этапе, по моему, заключается в том, что все, даже самые упертые скептики, должны наконец понять, что никто не сможет отгородиться ни стенами, ни рвами от такого рода угроз. И попытка действовать "каждый сам за себя", попытка "отсидеться в тихой гавани" не сработает", заявил министр.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в нынешних условиях как никогда актуален спрос на солидарные действия всего человечества. "Надеюсь, что кризис, как говориться, нет худа без добра, сподвигнет всех игроков мировой политики, прежде всего ведущие государства, к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой", - отметил Сергей Лавров.

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