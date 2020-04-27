Лавров: Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии

Москва продолжит помогать искать пути выхода из ливийского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 апреля, выступая с онлайн-лекцией перед студентами МГИМО.

По его словам, помогать Ливии необходимо, и российская сторона намерена делать это.

"Будем стараться искать пути выхода из глубочайшего кризиса, который обрушился на эту страну, после того, как натовцы, грубо нарушив резолюцию СБ ООН, в 2011 году разбомбили Ливию и фактически сломали это государство ради своей эгоистической, узкокорыстной цели сменить режим Муамара Каддафи. И с тех пор Ливию бросили, по сути дела, через Ливию идут террористы на юг, контрабанда оружия, наркотики и прочие гадости идут на юг, а на север, в Европу, устремились незаконные мигранты, так что мы все сейчас расхлебываем результаты той авантюры, которую НАТО развязала в 2011 году. Будем стараться, тем не менее, надо Ливии помогать", - отметил министр.

Также МИД РФ 27 апреля опубликовал на своем сайте комментарий, в котором сказано, что "в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего. Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в МИД не поступало". Заявление российского внешнеполитического ведомства стало ответом на публикации в арабских СМИ, появившиеся 12 апреля, в которых говорится об участии российских ЧВК в ливийском конфликте. "Подобные "вбросы" призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние, открыто встав на сторону одного из его участников. В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон никогда не демонстрировали", - говорится в комментарии МИД РФ.