Эпидемия продолжается - и чтоб не сглазить не хочется обсуждать, когда закончится. Но едва ли не больше людей тревожит "экономодемия". Мелкий бизнес боится разорения, офисный планктон по всему миру ощущает свою ненужность, "излишность". Непонятно ничего - насколько реально глубок спад, что будет с ценами на сырье, недвижимость, с кредитами, сферой обслуживания (включая убитый туризм). Каким будет "восстановительный рост" и какие страны, отрасли, компании в итоге пойдут вверх, какие - вниз... Гаданий на вирусной гуще много, ясности - ноль.

И в это время, как пишут в романах... Да! В это самое время биржевые индексы по всему миру сперва чуть припали, но очень скоро стали бодро расти! Все пишут про полное расхождение между экономикой и биржой. На фоне провальных отчетов компаний и мрачных прогнозов - их стоимость или не падает, или увеличивается. Так и в США, и в России, и практически везде. Да как же это?! Больной умирает - градусник бодро показывает 36,6!

Есть несколько объяснений. Самое простое, наглядное и популярное - Пузыри. Правительства Мира (прежде всего, понятно, общий образец - Администрация США) накачивают экономику (банки, другие компании) "дешевыми деньгами", а деньги эти так или иначе проникают на биржу, менеджмент и хозяева скупают акции "своих" компаний. За ними спешит мелкая рыбешка - "миноритарные акционеры", которые таким образом рассчитывают спасти свои сбережения.

Я - уж точно совсем не экономист и не бизнесмен. Но мнение "чайника" иногда может быть полезным: многих деталей он увидеть не в состоянии, зато суть дела вылезет тем более наглядно.

На обывательском уровне весь этот пир во время чумы кажется похожим на какой-то "мировой МММ", при том, что и до кризиса считалось, что экономика перегрета, цена большинства акций объективно необоснована, завышена, нужна коррекция. Ну и вот... Обещанные "черные лебеди" прилетели - но никак не закрыли Биржевое Солнце, оно продолжает стоять в зените "всем смертям назло"!

Но до каких же пределов могут раздвигаться ножницы между реальными показателями (объем производства, продаж, прибыль) и виртуальной ценой акций? Это уже похоже на "шпагат", на игру с 0-суммой: чем хуже в реальности, тем лучше на бирже...

Непонятно ничего - насколько реально глубок спад, что будет с ценами на сырье, недвижимость, с кредитами, сферой обслуживания

На Западе давно растет крайнее недовольство таким положением дел. Сонет 66 Шекспира: "Тоска смотреть, как мается бедняк - и как шутя живется богачу". В самом деле: правительства чем могут помогают богатым - богатеть, бедным - беднеть. Ведь госпомощь идет прежде всего крупным, "системообразующим" компаниям. Вроде логично: их банкротство сильней бьет по экономике в целом, порождает панику (крах банка "Леман" в США в 2008-м), в пределе - если компании реально закроются - ведет к росту безработицы. Как же не помочь?

Но новые критики капитализма (а они очень популярны, см. тот же Берни Сандерс) громко возмущаются. Они называют это (даже если опустить варианты кумовства, откатов, прямого подкупа) - РАЗВРАТОМ. И моральным и собственно экономическим. Ведь если Большая Компания имеет де-факто "госгарантию", то ее высший менеджмент склонен к финансовым авантюрам (включая искусственное повышение капитализации - за это они же себе платят премии !), вообще ведет себя безответственно - "за все заплатит Дядя Сэм"! А вот средне-мелкий бизнес (не говоря о "простых трудящихся") должен бешено крутиться, чтоб свести дебет с кредитом: их-то никто выручать не станет! Все это напоминает знаменитый монолог Фигаро, обращенный к графу Амальвиа: "Вы, ваше сиятельство, дали себе только труд родиться. В то время как мне, чтобы прокормить себя, надо было приложить столько усилий, сколько не потребовалось за 200 лет для управления обеими Испаниями". Напомню, что комедия "Фигаро" послужила прологом к Великой Французской Революции, уничтожившей преимущества дворян перед "третьим сословием"...

Все это относится к большинству крупных государств. А у США есть еще и важная специфика. Я всегда с иронией относился к постоянной теме наших ТВ-экономистов о том, что США "просто печатают свои фантики - фальшивомонетчики-в-законе". С этим согласиться трудно: разве США СИЛОЙ ЗАСТАВЛЯЮТ другие страны принимать доллары? Создайте свою, альтернативную Мировую Валюту, как вы грозитесь десятки лет - и успокойтесь уже! Ну, а раз - по любым причинам - не получается, то стоит ли винить США?

Так-то оно так. Но верно и то, что впрыскивание 2 триллионов (!) долларов для поддержания экономики и фондового рынка США, конечно, отчасти идет за счет всего Мира - который эти же самые доллары принимает в оплату за вполне реальные товары и более того, в период кризисов тянется к долларам, ищет прибежища в долларовой бухте... Да, никто не заставляет, "колхоз - дело добровольное", но то, что США используют уникальное положение "мирового эмиссионного центра" в своих "корыстных целях" - тоже факт.

На обывательском уровне весь этот пир во время чумы кажется похожим на какой-то "мировой МММ"

Так что не только богатые ВНУТРИ стран становятся богаче, а бедные беднее - но и "богатые США", хотя бы отчасти решают свои проблемы за счет "всего остального" Мира. С другой стороны, не забудем, что результатами их технологических и научных открытий тоже пользуется весь Мир - откуда ученые стекаются в те же США...

Да, свежая мысль: устройство Мира - мы видим несправедливым. Внутри стран и между странами. И? Есть Альтернативные идеи, кроме тех, что люди хотят разбогатеть, а страны хотят сами подражать США?

Сонет 66 кончается словами : "все мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть, милый друг?".