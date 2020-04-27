Матвиенко: Коронавирус не вызовет экономических потрясений в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что экономика России справится со сложностями, вызванными коронавирусом, таких потрясений, как в 1998 году, ждать не стоит.

В ходе онлайн-брифинга в понедельник глава Совфеда напомнила, что в конце 1990-х государственный долг России превышал объем валового внутреннего продукта, сейчас же он составляет порядка 15% к ВВП.

"Это один из самых низких, если не самый низкий показатель в сравнении с другими государствами, поэтому мы можем себе позволить использовать современные финансовые инструменты, занять на международных рынках, у Центрального банка, тем самым покрыть дефицит бюджета, чтобы он был исполнен", - сказала Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, страна располагает самым большим за последнее столетие запасом золотовалютных резервов. "За всю историю и Советского Союза, и России у нас не было таких больших золотовалютных запасов", - подчеркнула она.

Что же касается Фонда национального благосостояния, то если его расходовать "разумно и бережно, как это делается сейчас, то его хватит не только на период коронавируса, а также чтобы смягчить последствия негативного развития экономики, поддержать наших граждан в это трудное время. У нас нет оснований для паники", добавила спикер.

Она также заявила, что дополнительные расходы, связанные с коронавирусом, не потребуют пересмотра бюджета и что все социальные обязательства государства останутся в силе.