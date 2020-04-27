Матвиенко опровергла переход на постоянное дистанционное обучение

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко успокоила школьников и их родителей: вопрос о введении дистанционного образования в качестве основной формы не стоит в повестке дня.

"Эта тема вообще не обсуждается. Заменить общее стационарное образование дистанционным обучением - поверьте, это невозможно, недопустимо, и никогда никто подобных решений не будет принимать и не планирует принимать", - заявила она журналистам в понедельник в ходе онлайн-брифинга.

"Живую школу, живой университет, общение с учителем или преподавателем - я многократно об этом говорила - ничто никогда не заменит", - подчеркнула спикер.

Очное обучение - это важный базовый принцип российской школы, считает она, причем не только с точки зрения качества и эффективности обучения, но и для социализации детей и молодежи.

"Успокойтесь, пожалуйста, пусть вас не пугает всякие непродуманные и непрофессиональные высказывания" - заключила она.