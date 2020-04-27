МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров

Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента Владимира Путина высказался за ужесточение наказания лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.

Он рассказал, что ведомство проанализировало данные космического мониторинга за последние пять лет.

- Прослеживается трагическая закономерность, - сообщил министр, - у нас из года в год горят одни и те же населенные пункты, одних и тех же областей.

Главных причин две - слабая работа органов местного самоуправления в указанном направлении, а также халатность или преступный умысел поджигателей.

- Считаем необходимым пересмотреть существующие подходы к работе по выявлению лиц, осуществляющих бесконтрольный отжиг, а также осознанно поджигающих траву, - заявил Зиничев.

Он предложил президенту рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Это касается случаев, когда в результате произошло значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей, уточнил министр. Он также пояснил, что предлагается переход от административных к уголовным наказаниям.

В 51 регионе, по его словам, введены особые режимы, предполагающие запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров, сжигание мусора.

Докладчик также представил статистику по пожарам. По его словам, в нынешнем году зафиксировано почти 3,5 тысячи природных пожаров на обшей площади более 475 тысяч гектаров. Более 86% пройденных огнем площадей приходятся на Дальневосточный федеральный округ.

При этом более 30 населенных пунктов пострадали от природных пожаров в России с начала года, огнем уничтожено 216 строений.

- Малоснежная зима, а также недоувлажненность почвы создают условия для перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и лесные массивы, - отметил глава МЧС.

Зиничев также рассказал, что весеннее половодье проходит без осложнений. Паводки завершились в 44 регионах, в 34 они продолжаются. "В целом все проходит без серьезных проблем", - сказал он.