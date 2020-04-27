Новости

Минздрав: Как лечить COVID-19 у детей 15:34
Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции 15:32
В Британии за три недели вдвое выросло число жертв домашнего насилия 15:28
Дочь Джонни Деппа рассталась с Тимоти Шаламе 15:25
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров 15:20
В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году 15:15
Филармония Беларуси вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ 15:14
В Челябинской области решили ввести обязательный масочный режим 15:12
Немцы не смогут отдохнуть в Испании, Греции и Турции в этом году 15:09
Россияне поддерживают действия местных властей по борьбе с COVID-19 15:05
Названа пятерка самых надежных гибридных автомобилей 15:02
В больнице Златоуста подтверждены 113 случаев заражения COVID-19 14:58
Ученые из Сингапура назвали дату завершения вспышки коронавируса в РФ 14:58
В Абакане детсад закрыли из-за коронавируса в семье ребенка 14:57
Жительница Дагестана ограбила отделение почты 14:55
В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек 14:50
Церковь Англии запустила горячую линию для молитв 14:50
Профессор пермского вуза рассказала, как создают вакцину от коронавируса 14:50
Жителей Севастополя обязали носить маски в транспорте и магазинах 14:45
Бортпроводники азиатского лоукостера начали носить особую униформу из-за COVID 14:44
Гамора из "Стражей Галактики" могла выглядеть совсем иначе: первый арт 14:39
Врачи рассказали о состоянии главы донского минздрава 14:34
В Беларуси российский режиссер представит премьеру спектакля о Марке Шагале 14:30
В Дагестане врачи спасли роженицу с COVID-19 и ее ребенка 14:25
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 15:20
Рубрика: Происшествия

МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров

Текст: Татьяна Замахина
Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента Владимира Путина высказался за ужесточение наказания лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.

Он рассказал, что ведомство проанализировало данные космического мониторинга за последние пять лет.

- Прослеживается трагическая закономерность, - сообщил министр, - у нас из года в год горят одни и те же населенные пункты, одних и тех же областей.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин призвал каждый регион быть готовым реагировать на любое ЧП

Главных причин две - слабая работа органов местного самоуправления в указанном направлении, а также халатность или преступный умысел поджигателей.

- Считаем необходимым пересмотреть существующие подходы к работе по выявлению лиц, осуществляющих бесконтрольный отжиг, а также осознанно поджигающих траву, - заявил Зиничев.

Он предложил президенту рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Это касается случаев, когда в результате произошло значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей, уточнил министр. Он также пояснил, что предлагается переход от административных к уголовным наказаниям.

В 51 регионе, по его словам, введены особые режимы, предполагающие запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров, сжигание мусора.

Фото: Татьяна Кравченко
Аномальная жара в Сибири грозит массовыми пожарами

Докладчик также представил статистику по пожарам. По его словам, в нынешнем году зафиксировано почти 3,5 тысячи природных пожаров на обшей площади более 475 тысяч гектаров. Более 86% пройденных огнем площадей приходятся на Дальневосточный федеральный округ.

При этом более 30 населенных пунктов пострадали от природных пожаров в России с начала года, огнем уничтожено 216 строений.

- Малоснежная зима, а также недоувлажненность почвы создают условия для перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и лесные массивы, - отметил глава МЧС.

Зиничев также рассказал, что весеннее половодье проходит без осложнений. Паводки завершились в 44 регионах, в 34 они продолжаются. "В целом все проходит без серьезных проблем", - сказал он.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Лесные пожары

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Главврач больницы в Коммунарке опроверг увольнения медсестер
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Утверждены правила предоставления финпомощи малому и среднему бизнесу
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника