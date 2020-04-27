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27.04.2020 17:37
Рубрика: Происшествия

МЧС сообщило о сокращении числа техногенных пожаров в России

Текст: Тимофей Борисов
Самые свежие цифры по пожарам в стране озвучены на еженедельном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости Фото: Сергей Русанов / РИА Новости
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

- С 1 января 2020 года количество техногенных пожаров уменьшилось на 8 процентов, общая гибель на них - на 14 процентов. Гибель детей уменьшилась на 29 процентов, - доложили руководству ведомства по видеоконференцсвязи.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
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За прошедшую неделю зарегистрировано более 17 тысяч техногенных пожаров. Сейчас на территории 36 субъектов действует "Особый противопожарный режим", еще в 25 регионах режим введен частично.

Благодаря космическому мониторингу и работе беспилотных летательных аппаратов за неделю выявлено порядка 11 тысяч термических точек. Отмечается их увеличение в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

В ходе селектора также отмечено, что в 11 субъектах Сибири и Дальнего Востока продолжают действовать 107 очагов природных пожаров на площади активного горения более 70 гектаров.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

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