МЧС сообщило о сокращении числа техногенных пожаров в России

Самые свежие цифры по пожарам в стране озвучены на еженедельном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.

- С 1 января 2020 года количество техногенных пожаров уменьшилось на 8 процентов, общая гибель на них - на 14 процентов. Гибель детей уменьшилась на 29 процентов, - доложили руководству ведомства по видеоконференцсвязи.

За прошедшую неделю зарегистрировано более 17 тысяч техногенных пожаров. Сейчас на территории 36 субъектов действует "Особый противопожарный режим", еще в 25 регионах режим введен частично.

Благодаря космическому мониторингу и работе беспилотных летательных аппаратов за неделю выявлено порядка 11 тысяч термических точек. Отмечается их увеличение в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях.

В ходе селектора также отмечено, что в 11 субъектах Сибири и Дальнего Востока продолжают действовать 107 очагов природных пожаров на площади активного горения более 70 гектаров.