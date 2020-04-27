МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян

Министерство иностранных дел Украины еще в марте этого года разослало украинским ведомствам документ, в котором четко говорится, что "Украина не признает геноцид армянского народа". Документ за подписью заместителя министра иностранных дел Василия Бондара публикует Strana.ua, а немногим ранее его же на своей странице в Facebook опубликовала депутат Верховной рады Дарья Володина.

В письме замминистра, датированном 26 марта, украинских чиновников призывают не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины геноцида армян и не использовать этот термин. Кроме того, в тексте указано, что эта тема является "чрезвычайно чувствительной" для отношений со стратегическим партнером Украины Турцией, отношения с которой в Киеве характеризуют как "высокодинамичные".

В качестве одного из "объективных факторов" того, что Киев не признает геноцид армянского народа Бондар упомянул тесные взаимоотношения Армении с Россией. "Армения традиционно находится в фарватере внешней политики России и последовательно голосует против ключевых для Украины решений и резолюций", говорится в письме замминистра.

Депутат Рады Володина назвала письмо Бондара "очередным дном" украинской внешней политики. "Очередное дно пробито. После общения с представителями МИДа ещё в прошлом году, было понятно, что некоторым сотрудникам этого министерства глубоко безразлична как судьба Украины, так и отдельно взятых наших граждан. Но не меньшая проблема - это абсолютная безграмотность определённых лиц, которые там работают. Вот очередное тому доказательство", - написала она в Facebook.