Мигранты стали массово возвращаться из Европы на родину

Уже более сотни мигрантов, ранее прибывших в Испанию из Африки, перебрались через Гибралтар в обратном направлении. Причиной для возвращения стало закрытие границ в Европе, вызванное пандемией, и надвигающийся экономический кризис, из-за которого страны снижают расходы на прием мигрантов.

При этом обратный путь оказывается для мигрантов совсем не бесплатным: перебраться с южного побережья Испании в район Танжера в Марокко на резиновой лодке стоит около 5,5 тысячи евро с человека, пишет марокканская газета Al Ahdath Al Magribia. Еще около 300 евро берет проводник, который знает, как безопасно провести лодку к берегу.

По сообщениям испанского издания El Pais, в Еврокомиссии есть внутренний документ с отчетом о деятельности контрабандистов-перевозчиков, которые в настоящее время перестроились на вывоз мигрантов из Европы.

Согласно данным пограничной службы ЕС Frontex, через западный средиземноморский маршрут в Европу (пролегает в окрестностях пролива Гибралтар) в январе-марте этого года перебрались из Африки 2 821 человек. В прошлом году, по данным Международной организации по миграции ООН, в Испанию морским путем прибыли 15 тысяч человек. Теперь часть из этих людей, не видя перспектив в заблокированной и снизившей расходы Европе, стремятся вернуться назад.

Однако вряд ли стоит ожидать, что таких желающих окажется много. Большая часть стран Африки тоже закрыла границы, а кроме того, большинству мигрантов просто некуда и незачем возвращаться. Скорее всего, они останутся в Европе - в той же Испании их нанимают для уборки урожая - однако в условиях сокращения государственных расходов дальнейшая их судьба неясна.

Еврокомиссия (ЕК) 16 апреля приняла документ касательно обращения с беженцами в условиях пандемии. "Любые ограничения в области убежища, возвращения и переселения должны быть пропорциональными, осуществляться недискриминационным образом", сказано в руководстве, выпущенном ЕК. При этом она разрешает государствам продлить срок рассмотрения просьбы о предоставлении убежища еще на девять месяцев к нынешним шести, а также устанавливать карантин для вновь прибывших "на основании национального законодательства". Также Еврокомиссия подчеркивает, что мероприятия по возвращению мигрантов на родину должны продолжаться, несмотря на карантинные ограничения и снижение транспортной активности по всему миру.