Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов понимал, что не все школы и учителя готовы к удаленному обучению. Однако в приоритете - защита здоровья детей и педагогов. Именно поэтому было принято решение о переходе на дистант.

- Все остальное отошло на второй план. Учебный год можно наверстать, экзамены - пересдать. А жизнь и здоровье никто не вернет, - рассказал Сергей Кравцов в интервью "Коммерсанту".

По его словам, "не все школы и не все учителя были к этому готовы". Для многих это стало шоком.

- Думаете, я этого не знаю? Моя дочь так же мучилась с онлайн-платформами, которые зависали, - заявил министр. - Проблем с учебой много. Но зато, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников.

Также Сергей Кравцов добавил, что к высоким нагрузкам, которые обрушились на электронные платформы, никто не был готов. Это отразилось на дистанционном обучении даже в продвинутой Москве

- Пришлось в течение нескольких дней пересадить всю страну из-за парт на электронные площадки, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Конечно, это получилось далеко не сразу и не везде. К таким резким нагрузкам никто не был готов.