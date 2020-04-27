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27 апреля 2020 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 27 апреля 2020 г.

Зарегистрирован 24.04.2020 г. № 58189

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 24.04.2020 г.

Вступает в силу после вступления в силу совместного приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации " О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 1065 "Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 г. № 117
(pdf, PDF, 350 Кб)