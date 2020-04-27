Минздрав: Как лечить COVID-19 у детей

Минздрав разработал рекомендации по лечению COVID-19 у детей. Сейчас не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно. При этом диагностируется COVID-19 у несовершеннолетних не более, чем в 5% случаев. Чаще всего инфекция проявляется повышенной температурой, кашлем, заложенностью носа, диареей. Выздоровление обычно наступает в течение 1-2 недель. Тяжелое течение болезни отмечается в среднем в 1% случаев, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

У детей болезнь протекает более гладко, развитие вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, а летальные исходы чрезвычайно редки. Однако дети играют огромную роль в распространении вируса.

Несовершеннолетние со среднетяжелым и тяжелым течением болезни госпитализируются,с легкой или бессимптомной формой - остаются на изоляции дома. Лечение в амбулаторных условиях проходит по аналогии с ОРВИ и бронхитом. Больным назначается постельный режим, обильное питье, при высокой температуре - парацетомол или ибупрофен (чередовать препараты не рекомендуется в связи с частотой побочных эффектов). В качестве иммуностимулятора прописывается рекомбинантный интерферон-альфа, который, как считается, помогает снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.

Минздрав обращает внимание, что ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией COVID-19, поэтому важно, чтобы лечение скорректировал врач. "При назначении и выборе лекарств у детей следует руководствоваться возрастом ребенка, наличием или отсутствием сопутствующей патологии, удобством и доступностью лекарственной формы. Следует также учитывать возможные лекарственные взаимодействия и противопоказания", - говорится в рекомендациях.

Для профилактики заражения COVID-19, Минздравом рекомендуется часто мыть ребенку руки, научить его не дотрагиваться до рта, носа, глаз в общественных местах, обрабатывать детские игрушки нагреванием до 56 градусов в течение 30 минут, с применением 70% спирта или хлорсодержащих дезинфектантов или УФ-излучения. А также по возможности, отказаться от общественного транспорта, использовать маски, особенно в плохо вентилируемых помещениях, избегать контактов с дикими животными и походов на рынки, где их могут продавать. Детям необходимо поддерживать иммунитет, а для этого нужно обеспечить сбалансированное питание и адекватную физическую нагрузку.