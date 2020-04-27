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27.04.2020 12:54
Рубрика: Власть

Мишустин: Отказов в медпомощи людям с тяжелыми заболеваниями быть не должно

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул недопустимость отказа в медицинской помощи на фоне борьбы с коронавирусом людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

"Мы постоянно слышим жалобы на это. Еще раз подчеркну - такого быть не должно", - заявил он на президиуме Координационного совета по противодействию инфекции. Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору поручено вести постоянный мониторинг с еженедельными докладами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Таким гражданам необходимы доступные и качественные препараты, напомнил глава правительства.

В этом году в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавили людей с дефицитом факторов свертывания крови и апластической анемией.

"На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно два миллиарда рублей", - отметил Мишустин, пообещав подписать постановление о выделении средств.

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