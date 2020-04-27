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27.04.2020 16:58
Рубрика: Общество

Московские центры приглашают переболевших COVID-19 стать донорами плазмы

Текст: Ирина Невинная
Федеральный научный клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приглашает пациентов, которые были заражены новым коронавирусом и выздоровели, стать донорами плазмы. Введение плазмы, содержащей антитела к коронавирусной инфекции, используется сейчас в качестве экспериментального метода для лечения больных с тяжелым течением COVID-19.

"ФНКЦ ФМБА России с начала апреля 2020 года был перепрофилирован в инфекционный центр для приема больных с COVID-19. Это вынужденная мера, связанная со стремительным распространением эпидемии коронавирусной инфекции в Москве", - говорится в сообщении медицинского центра.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В отсутствии специфических препаратов, эффективных против COVID-19, в Китае, США, Италии, а теперь и в России медики применяют для лечения тяжелых пациентов переливание плазмы от доноров, которые успешной справились с инфекцией.

"Последние исследования позволяют судить о том, что переливание плазмы крови людей, которые переболели COVID-19, эффективно в лечении больных COVID-19 в средней и тяжелой форме. Это объясняется присутствием в плазме переболевших антител к коронавирусу. При переливании плазмы антитела, попадая в кровь больного человека, "атакуют" вирус, позволяя иммунитету организма быстрее справиться с инфекцией. Подобная терапия увеличивает шансы на выздоровление и снижает вероятность возникновения осложнений", - объяснили в ФНКЦ ФМБА.

Поэтому медики призывают выздоровевших людей стать донорами, чтобы помочь заболевшим.

В ФНКЦ уточнили, кто может стать таким донором:

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- человек, который перенес COVID-19, подтвержденный с помощью ПЦР-исследования мазка на коронавирус SARS-СoV-2 или с помощью КТ грудной клетки (на снимке были обнаружены характерные признаки "ковидной" пневмонии);

- возраст донора от 18 до 55 лет, масса тела не менее 50 кг;

- должны отсутствовать инфекционные заболевания: ВИЧ, гепатиты В, С, D, сифилис.

- нет иных противопоказаний для донорства (хронические болезни, при которых осуществляется длительный прием лекарственных препаратов и др.);

Донором также может стать человек, недавно переболевший неизвестной ОРВИ в тяжелой форме с высокой температурой при условии, что перед этим он тесно общался с человеком, перенесшим подтвержденную коронавирусную инфекцию, и одним из симптомов болезни у него была потеря обоняния.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Распространение коронавируса COVID-19

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